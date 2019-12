Wacker Chemie Aktie: Nachvollziehbar!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Dass es im Polysilicium bei Wacker Chemie nicht besonders gut läuft, hätte man schon vorigen Monat merken können. Denn dazu gibt es einen eigenen Geschäftsbereich – WACKER POLYSILICON -, und in einer aktuellen Unternehmenspräsentation kam der Bereich erst gegen Ende vor. Konkret: In der Präsentation namens „Managing for Growth and Cash" (mit Datum November/Dezember 2019) werden die vier großen Geschäftsbereiche des



