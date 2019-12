Wacker Chemie Aktie: Jenseits von Polysilizium!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Wacker Chemie bringen viele Anleger wahrscheinlich mit der Produktion von Polysilizium in Verbindung: Doch das Unternehmen ist auch in anderen Bereichen aktiv. So teilte Wacker Chemie mit, bei der ab Dienstag in Paris anstehenden Fachmesse „Food Ingredients Europe 2019“ (kurz „FI“) mit ganz anderen Produkten vertreten zu sein. Die FI soll vom 3. Bis zum 5. Dezember in der französischen Hauptstadt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung