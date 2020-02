Wacker Chemie Aktie: Glück im Unglück?

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Sorgen um wirtschaftliche Folgen eines neuerlichen Ausbruchs des Coronavirus in Italien ließen am Montag nahezu jede Aktie schwer ins Minus rutschen. Diesem Trend konnten sich auch die Anteile von Wacker Chemie nicht entziehen, die um 4,12 Prozent an Wert verloren. Obwohl das eine alles andere als erfreuliche Nachricht ist, gibt es dennoch den einen oder anderen positiven Aspekt zu erkennen.

