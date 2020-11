Wacker Chemie Aktie: Glatte Marke voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Wacker Chemie Aktie: Nachdem das Tief bei 30,04 im März dieses Jahres gefunden wurde, ging es in Richtung Norden. Der Widerstandsbereich von ca.75 Euro konnte im Juli genommen werden. Derzeit befindet sich der Aktienkurs an mehreren Widerstanden. Aus dieser Sicht heraus wird es in den nächsten Handelstagen spannend bei Wacker Chemie. Als sehr harter Widerstand ist die glatte psychologische 100 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung