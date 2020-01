Wacker Chemie Aktie: Ganz schön aktiv!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Ganz schön aktiv ist Wacker Chemie in den kommenden ca. zwei Wochen – wenn es um die Präsentation des Unternehmens vor Investoren geht. So ist Wacker Chemie diese Woche bei der „German Corporate Conference“ in Frankfurt vertreten (Veranstalter Kepler Cheuvreux und Unicredit). Kommende Woche geht es dann in London weiter mit „German Equity Form“ vom Bankhaus Lampe. Einen Tag später dann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung