Wacker Chemie-Aktie: Einer der Top Performer des Tages!

Am deutschen Aktienmarkt geht die Erholung weiter. Nach den Kursgewinnen vom Montag notieren die wichtigsten Indizes auch am Dienstag im Plus. Der DAX überschreitet zeitweise sogar die 10.000-Punkte-Marke, am Ende des Tages notiert der Leitindex aber wieder etwas tiefer (+0,52%). Noch besser läuft es bei den Nebenwerten: der MDAX klettert um 1,31 Prozent, der Kleinstwerteindex SDAX legt sogar 1,82 Prozent zu.



