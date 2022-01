Wacker Chemie-Aktie: Da gehört Sie hin!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Die Wacker Chemie-Aktie konnte sich mit einem Plus von 15,73 Prozent über einen guten Start in das Jahr 2022 freuen. In der vergangenen Woche ging es für den Kurs des Unternehmens weiter aufwärts: Der Titel stieg in den vergangenen fünf Tagen um 10,20 Prozent. Auch am jüngsten Handelstag legte der Titel um 7,33 Prozent zu – und schloss mit einem Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



