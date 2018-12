Wacker Chemie Aktie: Berenberg Bank bleibt skeptisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Rund um Wacker Chemie ist in der vergangenen Woche an der Börse eine regelrechte Euphorie ausgebrochen. Innerhalb von nur fünf Tagen konnte die Aktie des Unternehmens sich um mehr als 10 Prozent verbessern. Die Berenberg Bank hält die Erwartungen an den Konzern allerdings laut einer aktuellen Studie für überzogen. Angesichts einer erwarteten trägen Preisentwicklung für die Produkte von Wacker Chemie sehe es für den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.