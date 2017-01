Die Wacker Chemie AG sieht sich für die Zukunft gut gerüstet!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

bei Wacker gingen die Umsätze im 3. Quartal um 1% zurück. Die Preise für Solarsilicium, Halbleiterwafer und einige Chemieprodukte waren im Jahresvergleich rückläufig und konnten durch die höheren Absatzmengen nicht ausgeglichen werden. Während sich die Umsätze in den meisten Regionen verhalten entwickelten, wuchs das Geschäft in Deutschland (+5%). Für das Gesamtjahr bleibt der Konzern aber auch aufgrund einer anziehenden Nachfrage nach Solarsilicium optimistisch und hat seine Jahresprognose bestätigt.

Der Konzern konzentriert sich darauf größere Mengen an hochwertiges Polysilicium herstellen zu können

Der Umsatz soll im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen. Das bereinigte operative Ergebnis wird aufgrund der guten Geschäftsentwicklung in den Bereichen Silicones und Polymers am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 5 bis 10% erwartet. Der Konzerngewinn wird aufgrund der gestiegenen Abschreibungen nach den Kapazitätserweiterungen sinken; der freie Cashflow, in diesem Fall ein besserer Indikator für die wirtschaftliche Verfassung, wird durch einen niedrigeren Investitionsaufwand deutlich steigen.

Für die Zukunft sieht sich der Konzern gut positioniert. Die Zuversicht basiert auf einer Reihe von Fakten: Das Unternehmen ist in seinen großen Geschäftsbereichen weltweit unter den Top-3-Anbietern. Die Solarbranche wächst weiter, und auch die Nachfrage nach Wackers Chemieprodukten ist hoch. Der Konzern konzentriert sich bei seinem Kapazitätsausbau darauf, größere Mengen an hochwertigem Polysilicium, dem wichtigsten Rohstoff zur Produktion von Solarzellen, und an fertigen Chemieprodukten herstellen zu können.

