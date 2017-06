Wacker Chemie AG – Schwaches Chartbild, Short-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Von den Jahreshochs bei 115,20 Euro aus Januar 2016 hat sich das Wertpapier von Wacker Chemie bereits sehr deutlich entfernt und ist in den Unterstützungsbereich von grob 95,00 Euro zurückgefallen. Seit einigen Wochen läuft in diesem Bereich nun eine kurzfristige Konsolidierungsphase, über das Niveau von etwa 102,20 Euro konnte die Aktie bislang aber nicht mehr nachhaltig zulegen. Vielmehr präsentiert sich das bisherige Chartbild als zwischengeschaltete Gegenreaktion auf die vorangegangenen Kursverluste, was bald eine Auflösung zur Unterseite nach sich ziehen könnte. Daher müssen Anleger mit Long-Positionen auch ganz vorsichtig agieren, ein Kursrutsch unter die jüngsten Tiefs könnte nämlich bald bevorstehen und erlaubt es tendenziell Short-Positionen über das Wertpapier von Wacker Chemie Gewinne einzufahren.

Short-Chance:

Ausgehend von der aktuellen charttechnischen Auswertung droht mit einem Kursrutsch unter das Niveau von 95,00 Euro, sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis ein weiteres Verkaufssignal in Richtung 86,25 Euro und kann bestens über entspreche Short-Positionen nachgehandelt werden. Spätestens es an dieser Stelle dürfte es anschließend wieder zu einer deutlichen Gegenreaktion der Bullen kommen – Das Stop-Niveau bei einem direkten Short-Engagement sollte zunächst nicht tiefer als die gestrigen Tageshöchstkurse von 97,77 Euro angesetzt werden. Aber selbst wenn die Wacker Chemie-Aktie wieder zur Oberseite abdreht, bleibt das Kurspotential auf grob 100,00 bzw. 102,20 Euro beschränkt. Erst darüber kann ein nachhaltiger Anstieg des Wertpapiers in Richtung der Jahreshochs bei 115,20 Euro erfolgen, womit auch die aktuelle Unsicherheit überwunden werden dürfte. .

_________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order : 95,00 Euro

Kursziel : 86,25 Euro

Stopp : < 97,80 Euro Risikogröße pro CFD : 2,80 Euro Zeithorizont : 3 - 6 Wochen ________________________________________

Wochenchart:

