Wacken Open Air 2020: Kaufland wieder mit Metal Markt vertreten (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Nach der erfolgreichen Premiere beim 30. Wacken Open Air gehtdie Kooperation mit dem Musikfestival dieses Jahr in die zweite Runde: DerLebensmittelhändler wird vom 27. Juli bis einschließlich 1. August erneut seinVerkaufszelt aufschlagen und die Vollversorgung der 75.000 Fans direkt auf demVeranstaltungsgelände sicherstellen. Im Metal Markt steht auch 2020 ein großesAngebot an Grillfleisch, Snacks, frischem Obst und Gemüse sowie einer Vielzahlan gekühlten Getränken zur Verfügung. Zudem wird es Zelte, Isomatten sowieweitere speziell auf die Bedürfnisse der Festivalbesucher zugeschnitteneProdukte geben."Wir sind sehr erfreut darüber, wie gut unser Metal Markt im vergangenen Jahrvon den Musikfans angenommen wurde. Wir haben zahlreiche Anfragen erhalten, obwir 2020 wieder dabei sein werden", so Tobias Osterloher,Geschäftsleitungsmitglied Kaufland. "Bei so viel positivem Feedback war dieEntscheidung schnell getroffen. Es ist uns eine Freude, dieses Jahr wieder amStart zu sein."Im vergangenen Jahr überzeugte der Metal Markt mit 1.300 QuadratmeternVerkaufsfläche, 16 Kassen, 130 Mitarbeitern und rund 450 Artikeln. Dieses Jahrsind Optimierungen geplant, um noch mehr auf die Bedürfnisse der Festivalgängereinzugehen. Fest steht: Eingekauft werden kann wieder zu denselben günstigenPreisen wie in den Kaufland-Filialen."Der große Erfolg unserer Partnerschaft mit Kaufland, die sich in einer sehrdeutlichen Mehrheit von positiven Reaktionen unserer Besucher zeigt, ermutigtuns dazu, auch im Jahr 2020 auf dem eingeschlagenen Weg weiterzugehen", sagtWacken-Mitgründer und Veranstalter Holger Hübner. "Die kürzeren Wege und diebessere Versorgung unser Gäste zu fairen Preisen direkt auf dem Gelände machendas Festival wie geplant noch attraktiver, was seit der Gründung des Wacken OpenAir in jedem neuen Jahr unser erklärtes Ziel ist. Daran werden wir auchweiterhin arbeiten und die Kooperation mit Kaufland ist dabei ein wichtigerBaustein."Starke Kaufland-CrewAlle Kaufland-Mitarbeiter in Deutschland können sich zu gegebener Zeit für dieArbeitswoche der besonderen Art bewerben. Mit weit über 100 Mitarbeitern vor Ortwird der Händler auch dieses Jahr für den Ansturm der Festivalbesucher gewappnetsein. Für die ersten Camper öffnet das Kaufland-Zelt seine Türen bereits amMontag, den 27. Juli. Eingekauft werden kann von früh bis spät biseinschließlich Samstag, den 1. August.Über KauflandKaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen eingroßes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabeiliegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiproduktensowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der SchwarzGruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unterwww.kaufland.de/presse.Über das Wacken Open AirDas Wacken Open Air ist das größte Heavy Metal-Festival der Welt. Mit 800Besuchern im Jahr 1990 gestartet, pilgern heute jährlich über 75.000 Fans ausaller Welt nach Wacken in Schleswig-Holstein und lassen die 2.000Seelen-Gemeinde für mehrere Tage zum Mittelpunkt der Festivalszene werden. Alslangjähriger Veranstalter des Wacken Open Air bündelt die ICS Festival ServiceGmbH Bereiche wie Bandmanagement, die Stiftung "Wacken Foundation",Tour-Booking, Musikverlag, Metal Travel, Merchandisingvertrieb und Ticketing.Aus diesem Netzwerk entstehen in Kooperation mit Partnern immer wieder kreativeLösungen und Ideen, die das Festivalerlebnis revolutionieren, technischeInnovationen ermöglichen und außergewöhnliche Eventkonzepte hervorbringen, wiedie Full Metal Cruise oder die Wacken Winter Nights. Das 31. Wacken Open Airfindet vom 30.07. bis zum 01.08.2020 statt. Weitere Informationen unterwww.wacken.com.