Wackeliges Fundament, Kommentar zum Wahlerfolg von Sanchez in Spanien von Thilo Schäfer

Frankfurt (ots) - Die gute Nachricht zuerst: Spanien hat nach zehn Monaten undzwei Parlamentswahlen wieder eine voll handlungsfähige Regierung, die Reformen,andere Initiativen und einen neuen Haushalt anpacken kann. Genau genommenherrscht hinter den Pyrenäen bereits seit gut vier Jahren politischerStillstand, obwohl dieser freilich die robuste konjunkturelle Entwicklung nichtmerklich beeinflusst hat. Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass dieMinderheitsregierung des Sozialisten Pedro Sánchez mit den Linken von UnidasPodemos auf wackeligem Fundament steht.Vor allem die Abhängigkeit von den Stimmen der katalanischen Separatisten derERC könnte in Zukunft Kopfschmerzen bereiten. Sánchez hat mit der ERC bilateraleVerhandlungen zur Lösung des territorialen Konflikts in Katalonien, wo knapp dieHälfte der Gesellschaft die Unabhängigkeit befürwortet, vereinbart. DieEntwicklungen in der langjährigen Krise sind unberechenbar, nicht zuletzt durchdie interne Dynamik im heterogenen Lager der "independentistas". Für Sánchez istdie Kernforderung der Separatisten nach einem Unabhängigkeitsreferendum einTabu. Dennoch sind die Verhandlungen zwischen Madrid und Barcelona eine Chance,und sei es nur, um die Gemüter etwas zu beruhigen.Doch auch das Zusammenleben mit Unidas Podemos in der ersten Koalitionsregierungder spanischen Demokratie auf nationaler Ebene seit dem Ende der Franco-Diktaturbirgt Risiken. Die während der Parlamentsdebatte zur Wiederwahl von Sánchezinszenierte Harmonie zwischen Sozialisten und Linken kann nicht darüberhinwegtäuschen, dass sich beide bis vor kurzem noch bitter bekämpft undgegenseitig das Vertrauen abgesprochen hatten. Unidas Podemos wird bei ihrersozial- und wirtschaftspolitischen Agenda ehrgeizigere Ziele verfolgen alsSánchez, dem die Rolle des Hüters der Staatsfinanzen zukommt.Leider hat die rechte Opposition in der Debatte keinen Zweifel daran gelassen,dass sie jegliche Zusammenarbeit mit Sánchez ausschließt. Konservative, Liberaleund Rechtsextreme lieferten sich einen sterilen Wettkampf inPatriotismusbekundungen und extrem scharfen Angriffen auf die Linken. Große unddringend nötige Reformen, etwa des Rentensystems oder der Regionalfinanzierung,werden daher keine überparteiliche Zustimmung erhalten. Das gilt wohl auch fürdie von Sánchez anvisierte Überholung des Wahlsystems, mit der lange politischeBlockaden künftig vermieden werden sollen.