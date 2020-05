"Wackelige Beine" - Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) zu Kita-Öffnung im Südwesten

Heidelberg (ots) - Die Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) kommentiert die Pläne zur Kita-Öffnung in Baden-Württemberg:"Es sind Signale aus Stuttgart, die viele Eltern erleichtert aufatmen lassen: Vollständige Kita-Öffnungen bis Ende Juni - damit würde gewaltiger Druck von den Familien genommen, die seit Mitte März weitgehend auf sich allein gestellt waren. Gleichzeitig bleibt Anlass zum Misstrauen. Denn da ist noch viel Andeutung, viel Ankündigung, wenig Konkretes.Schon die wissenschaftliche Grundlage erscheint wackelig. Wenn die Wissenschaftler sich scheuen, erste Zwischenergebnisse ihrer Kinder-Studie selbst zu präsentieren, dann müssen die Warnglocken läuten. Wie verlässlich können die Annahmen sein, die die Regierung meint, schon jetzt daraus ableiten zu können?Hinzu kommt, dass die Eltern im Ländle zuletzt oft enttäuscht wurden. Der versprochene "eingeschränkte Regelbetrieb" unterscheidet sich in der Kita-Praxis kaum von der Notbetreuung. Und das, was derzeit als Schulalltag gilt, ist Minimalbetrieb.Winfried Kretschmann selbst räumte ein, dass der Druck, der auf der Landesregierung lastete, die Entscheidung beschleunigt habe. Bleibt zu hoffen, dass diese trotzdem nicht nur ein voreiliges Versprechen war, um die Gemüter vorerst zu besänftigen. Daher: Schnellstmöglich muss jetzt auch das konkrete Konzept auf den Tisch. Wann geht es los? Für wen? Und wie werden Risikogruppen geschützt?"Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66730/4606840OTS: Rhein-Neckar-ZeitungOriginal-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell