Wachstumsstärkste OTC-Arzneimittel ermittelt

Hamburg (ots) - Hamburg (ots) - Die Pharmaunternehmen Ratiopharm,Hexal, Johnson & Johnson und Ursapharm stellen die meisten Präparateunter den OTC-Wachstumschampions 2018. Gemeinsam mit demMarktforscher Insight Health hat das Fachmagazin 'HealthcareMarketing' zum zweiten Mal in Folge die wachstumsstärkstenapothekenpflichtigen Produkte ermittelt. Das Ranking umfasst die Top20 Arzneimittel in acht Indikations-Kategorien - darunterDermatologika sowie Husten und Erkältungsmittel - und basiert auf denUmsatzanstiegen zu effektiven Endverbraucherpreisen. Die Analysezeigt zudem die Vertriebsperformance der Präparate nach stationärerApotheke und Online-Versandhandel. Das vollständige Ranking findetsich in der neuen Ausgabe 'Healthcare Marketing' 11/2018 (ET:12.11.2018).Besonders erfolgreiche Kommunikations- und Absatzstrategien derHersteller richten sich an die Zielgruppe der Endverbraucher sowieÄrzte und Apotheker gleichermaßen: Die Ansprache über Publikums- undFachmedien wie auch Maßnahmen am Point of Sale führten häufig zuhohen Absatzsteigerungen. Wie vielfältig die Wachstumsfaktoren sind,erläutert Kerstin Büttel, Senior Client Consultant bei InsightHealth: "Dazu gehören unter anderem das Ansehen des Herstellers, dieWerbung und das Marken-Image. Aber auch die Intensität desAußendiensteinsatzes und die gewährten Konditionen sind vonBedeutung. Welcher Faktor besonders wichtig ist, wechselt unterUmständen mit dem Produktbereich. Bei saisonalen Präparaten wieErkältungsmitteln spielt auch das Einführungsdatum eine wichtigeRolle."Das Printmagazin 'Healthcare Marketing' berichtet monatlich überMarketing-Kommunikation im Pharma- und Gesundheitsmarkt. Es wendetsich an Entscheider, die in diesem Wirtschaftszweig tagtäglich mitMarkenaufbau und -pflege zu tun haben. Die Inhalte des Magazins undauch der dazugehörigen Website unter healthcaremarketing.eu sindjournalistisch getrieben. Gegründet wurde Healthcare Marketing 2006,heute erscheint das Magazin mit einer Druckauflage von 3.000Exemplaren (IVW-geprüft).Pressekontakt:Healthcare MarketingThomas OlbrischTelefon: +49 40 609 009 86Mail: olbrisch@healthcaremarketing.euOriginal-Content von: Healthcare Marketing, übermittelt durch news aktuell