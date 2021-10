Wachstumssprung: JUMP House wird Teil der nordeuropäischen RUSH-Gruppe und führt Deutschsprachigen Trampolinpark-Markt

Hamburg (ots) -+++ Hamburger Erfolgsunternehmen wird 100-prozentige Tochter der Parc Invest AS mit Sitz in Oslo. +++ Gründer Ahmadi und Walz steigen als Gesellschafter der neuen Muttergesellschaft ein. +++ JUMP House führt mit Florian Ruckert zukünftig Deutschsprachigen Markt der Gruppe inkl. Airhop Trampolinparks in München und Essen. +++Die Erfolgsgeschichte JUMP House geht weiter: Das Hamburger Freizeitunternehmen - Gewinner des Hamburger Gründerpreises 2016 und Finalist des Deutschen Gründerpreises 2017 - macht einen großen Sprung in Sachen Wachstum und ist seit 1.10.2021 Teil der norwegischen Parc Invest AS mit Sitz in Oslo.JUMP House wurde 2014 in Hamburg von den Unternehmern Christoph Ahmadi und Till Walz gegründet und eröffnete im selben Jahr den ersten Trampolinpark Deutschlands in Hamburg-Stellingen. Riesige Hallen mit Hunderten Trampolinen und verschiedenen Sport- und Spaßbereichen rund um das Thema Springen, Turnen, Parcours und Actionsport wurden zum neuen Freizeittrend in Deutschland - ein wahrer Trampolinboom ist ausgebrochen. Heute gibt es in Deutschland ca. 100 Trampolinhallen - sechs davon betreibt aktuell die JUMP House Holding GmbH mit Sitz in Hamburg (2 x Hamburg, Berlin, Köln, Leipzig und Bremen).Die Parc Invest AS betreibt bisher 19 Trampolinparks ähnlicher Art hauptsächlich unter den Marken RUSH und Airhop in sechs Ländern in Skandinavien, England und Deutschland und ist eins der am stärksten wachsenden Unternehmen der Freizeitbranche in Nordeuropa. Mit dem finanzkräftigen Fonds Equip Capital als Hauptanteilseigner im Hintergrund ist sie ständig auf Wachstumskurs durch Neueröffnungen und Akquisitionen.Zum 1.10.2021 hat die Parc Invest AS 100 Prozent an der JUMP House Holding GmbH übernommen. Im selben Zuge werden die bisherigen Gesellschafter der JUMP House Gruppe nun Mitgesellschafter der Muttergesellschaft, die damit ihr Wachstum auf dem Deutschen Markt signifikant vorantreibt.CEO und RUSH-Gründer Petter Haagaas: "JUMP House ist klar die stärkste und erfolgreichste Marke auf dem Deutschen Trampolinpark-Markt. Die Gründer waren Vorreiter der Idee in Deutschland und haben sie erfolgreich auf einem vollkommen neuen Markt etabliert. JUMP House steht für höchsten Qualitätsanspruch und erfolgreiches Management - ebenso wie die RUSH-Gruppe. Daher freuen wir uns enorm über diesen Schritt und die zukünftige Zusammenarbeit und sind überzeugt, zusammen mit JUMP House auf dem Deutschsprachigen Markt weiter erfolgreich expandieren zu können."Gründer und Geschäftsführer von JUMP House, Till Walz und Christoph Ahmadi: "Wachstum und Expansion waren von jeher Teil unserer Strategie und Philosophie. Wir haben einen passenden Partner gesucht, um hier den nächsten großen Schritt für JUMP House gehen zu können - den haben wir in der RUSH Gruppe mit ihrem finanzstarken Investor gefunden. Diese Partnerschaft war der konsequente nächste Schritt in der JUMP House Geschichte und gibt uns ganz neue Möglichkeiten des Wachstums."Im Zuge der Akquisition der JUMP House Gruppe sind Walz und Ahmadi seit 1. Oktober nicht mehr länger als Geschäftsführer tätig, sondern werden Gesellschafter der Muttergesellschaft und zukünftig Berater der europäischen Gruppe, insbesondere in den Bereichen Expansion und Integrationsmanagement. JUMP House-Geschäftsführer Florian Ruckert bleibt in seiner Funktion der JUMP House Gruppe erhalten und trägt zukünftig Verantwortung für den gesamten Deutschsprachigen Markt der RUSH-Gruppe. Dazu gehören auch und unmittelbar die beiden Airhop Trampolinparks in München und Essen, die ab sofort von Ruckert und JUMP House unterstützt und geführt werden.Walz und Ahmadi: "Mit Florian Ruckert übernimmt ein langjähriger Freund und Partner zukünftig nicht nur die Geschäfte für JUMP House, sondern auch die Verantwortung für das weitere Wachstum auf dem Deutschsprachigen Markt. Florian genießt unser vollstes Vertrauen - wir wissen JUMP House hier in den besten Händen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit in der RUSH-Gruppe."Florian Ruckert: "Ich habe JUMP House durch meine Freundschaft zu Till Walz und Christoph Ahmadi von Anfang an auf seinem Weg begleitet, seit 2019 dann auch als Geschäftsführer. Ich freue mich sehr, Wachstum und Entwicklung dieser erfolgreichen Gründergeschichte nun weiter verantwortlich vorantreiben zu dürfen und dabei zusammen mit einem großartigen, engagierten Team die nächsten großen Schritte zu gehen."Pressekontakt:Isabel Albrecht | Head of Marketing & PR | JUMP House Holding GmbHTel: 040/22866 033 -39 | Mobil: 0175/417 38 10e-Mail: isabel.albrecht@jumphouse.deOriginal-Content von: JUMP House Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell