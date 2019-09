Wachstumsmarkt Tagungen & Kongresse: Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit sind entscheidende Erfolgsfaktoren

Berlin (ots) - Veranstaltungen wie Kongresse, Tagungen oderJubiläumsfeiern verzeichnen in Deutschland seit zehn Jahrendurchgehend steigende Teilnehmerzahlen. 412 Millionen Besucher zähltedas Europäische Institut für Tagungswirtschaft (EITW) im Jahr 2018.Das bedeutet ein Wachstum um 36 Prozent seit 2009. Damals lag dieZahl bei 302 Millionen. Jede zweite Veranstaltung findet inTagungshotels statt. Der Rest des Marktes teilt sich aufVeranstaltungsstätten ohne Übernachtungsmöglichkeit wieKongresszentren, Sporthallen und Bürgerhäuser (39 Prozent) sowieEvent-Locations, die ursprünglich einem anderen Zweck dienten, wieBurgen, Freizeitparks und Flughäfen (elf Prozent) auf. Scandic HotelsDeutschland hat anhand aktueller Forschungsergebnisse zum Kongress-und Veranstaltungsmarkt ermittelt, welche Faktoren derzeit und inZukunft für den Erfolg von Veranstaltungsorten entscheidend sind undsein werden.1. Lage, Lage, LageWichtigster Faktor bei der Wahl eines Veranstaltungsortes ist lauteiner Umfrage des EITW die schnelle Erreichbarkeit und eine guteVerkehrsanbindung der Location. Daran wird sich mindestens bis insJahr 2030 auch nichts ändern, erwarten Experten, die vom GermanConvention Bureau befragt wurden.2. Auf Geschäftskunden einstellenVeranstaltungen wie große Jubiläumsfeste, Hochzeiten, Bankette undKultur- oder Sport-Events mögen besonders viel Aufmerksamkeit aufsich ziehen - aber den mit Abstand größten Anteil der Veranstaltungenin Deutschland machten in 2018 geschäftliche Zusammenkünfte aus: 60,9Prozent der vom EITW erfassten Veranstaltungen gehören zum BereichSeminare, Tagungen und Kongresse. Gegenüber 2017 hat ihr Marktanteildamit sogar um 3,1 Prozentpunkte zugelegt.3. Flexible Raumgrößen und passende Angebote für kleinere GruppenBusiness-Großveranstaltungen mit hunderten oder gar mehr alstausend Gästen bringen zwar viel Umsatz pro Event - sind insgesamtaber eher die Ausnahme im Markt. Laut ghh consult hatten nur zehnProzent der Veranstaltungen im Tagungs- und Kongressmarkt Deutschlandim Jahr 2017 mehr als 100 Teilnehmer, und nur eine von zehn daruntermehr als 1.000. 85 Prozent der Tagungen, Seminare und Kongressewendeten sich hingegen an maximal 50 Teilnehmer. Gleichzeitig sindaber nur 54 Prozent der Veranstaltungsstätten auf Gruppen von bis zu50 Personen eingerichtet, während 14 Prozent auf Großveranstaltungenmit mehr als 250 Gästen ausgerichtet sind.4. NachhaltigkeitSchon heute spielt ökologische und soziale Nachhaltigkeit beiPlanung und Buchung von dienstlichen Reisen allgemein für 47 Prozentder Geschäftsreisenden eine große Rolle - das ergab eine Befragungvom Deutschen Reiseverband (DRV). Speziell für die Auswahl vonTagungsorten erwartet das German Convention Bureau, dassNachhaltigkeit bis zum Jahr 2030 hinter der Verkehrsanbindung,Preis/Leistungsverhältnis und Attraktivität der Location zumwichtigsten Auswahlkriterium aufsteigen wird.5. BarrierefreiheitMenschen mit Behinderungen, chronischen Krankheiten odervergleichbaren dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen stellenin Deutschland durchschnittlich 8,6 Prozent der Belegschaft einesUnternehmens, Tendenz steigend. Denn rund jede vierte Firma plant,diesen Anteil im Zuge der fortschreitenden Inklusion in Zukunftweiter zu steigern, wie aus einer Umfrage des IMWF Institut fürManagement- und Wirtschaftsforschung hervorgeht. MangelndeBarrierefreiheit ist deswegen schon heute häufig einAusschlusskriterium bei der Suche nach einem Ort für beruflicheVeranstaltungen, und die Barrierefreiheit wird in den kommendenJahren noch weiter an Bedeutung hinzugewinnen. Allein schon, weil derdemographische Wandel für mehr reisende Senioren sorgt, die ebenfallsoft auf Barrierefreiheit angewiesen sind.Die eigenen Häuser sieht Michel Schutzbach, Head of Europe beiScandic Hotels, auch für die künftigen Herausforderungen desTagungs-Marktes gut gerüstet: "Die Scandic Hotels etablierten bereits1993 ein wegweisendes Nachhaltigkeitsprogramm, und auch in unserenTagungs- und Konferenzbereichen stellen wir bei Nachhaltigkeit undBarrierefreiheit hohe Anforderungen an uns selbst." Im ScandicHamburg Emporio sind zum Beispiel alle Wege und Türen so angelegt,dass die Tagungsräumlichkeiten für Rollstuhlfahrer problemloserreichbar sind. Zur Unterstützung schwerhöriger Teilnehmer sind dieKonferenzräume mit induktiven Höranlagen ausgestattet. Das Hotel derHansestadt ist auch für seine besonders ökologische Bauweise mit demEco Label "Green Globe" ausgezeichnet. "Unsere Kunden erhalten fürihre Veranstaltung einen Emissionsbericht über den verursachtenCO2-Ausstoß. Den halten wir unter anderem dadurch niedrig, dass wirunsere Häuser mit Ökostrom versorgen", erklärt Schutzbach. "Darüberhinaus stellen wir den Teilnehmern ökozertifizierteArbeitsmaterialien wie Stifte und Blöcke zur Verfügung und stärkensie mit Fair-Trade-Kaffee."Über die Scandic Hotels GruppeScandic ist mit 16.000 Teammitgliedern und einem Netzwerk aus 280Hotels in mehr als 130 Destinationen die größte HotelgruppeNordeuropas. Scandic Friends ist das größte Loyalitäts-Programm derHotelbranche in Skandinavien. Unternehmerische Verantwortung war immer ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Scandic und die Hotelgruppe gilt für die konsequente Einbindung von Nachhaltigkeitsstandards in allen Betriebsbereichen als Pionier ihrer Branche. Scandic Hotels ist an der Nasdaq Börse in Stockholm gelistet.