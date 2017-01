Wachstumsmarkt Mobile Programmatic Advertising: Hamburger Unternehmen AddApptr expandiert mit neuem Standort in London

Hamburg/London (ots) - Die Boom-Industrie Mobile ProgrammaticAdvertising verzeichnete in Deutschland auch im Jahr 2016 einanhaltendes Wachstum und konnte sich als fester Bestandteil derMedienlandschaft etablieren. Vollautomatisierte Werbung, direkt aufden Nutzer zugeschnitten und das in Echtzeit: Immer mehrwerbetreibende Unternehmen und Agenturen nutzen die Chancen undMöglichkeiten Zielgruppen im richtigen mobilen Moment anzusprechenund schätzen die Transparenz und Kontrolle, die der programmatischeEinkauf im Vergleich zu klassischer Kampagnenplanung bietet.Tonangebend in diesem Markt ist das Mobile AdTech UnternehmenAddApptr, das Werbeumsätze für mobile App-Publisher optimiert.Nachdem sich AddApptr seit seiner Gründung 2012 bereits erfolgreichin Deutschland und Frankreich etablieren konnte, folgt mit derjüngsten Eröffnung des neuen Büros in London nun die Expansion nachGroßbritannien, dem führenden Markt für Mobile Advertising in Europa."Wir freuen uns unser erfolgreiches Geschäft ab sofort auch im TopWerbemarkt Großbritannien anbieten zu können", sagt Patrick Kollmann,neben Alexander von der Geest Gründer und CEO von AddApptr. "Imersten Schritt wird es vor allem darum gehen Premium-Publisher zugewinnen und das Private Marketplace Geschäft voranzutreiben." Fürdie Position des General Manager UK konnte AddApptr mit demerfahrenen Vertriebs- und Marketing-Profi Robert Beecroft einenwahren Industrie-Veteranen gewinnen.Über AddApptrAddapptr ist ein unabhängiges und global agierendesMobile-AdTech-Unternehmen, das Werbeumsätze für mobile App-Publisheroptimiert. Seine am Markt einzigartige Lösung vereint alle großenprogrammatischen Werbe-Marktplätze in einem einzigen SDK. DieseMeta-RTB-Lösung verbessert automatisch die Werbeplatzaussteuerungüber alle großen RTB-Marktplätze und Werbenetzwerke. AddApptr bietetseinen Kunden einen umfassenden und nachhaltigen Full-Service-Ansatz,darunter einfache SDK-Integration, Yield Management, AccountManagement, komplettes Reporting und Billing sowie kompetenteAnsprechpartner. Tausende von Unternehmen monetarisieren ihre Appsbereits erfolgreich mit AddApptr, darunter einige der größteneuropäischen Medienhäuser. Das Tech-Unternehmen ist zudem alsweltweit einziges reines Mobile-Unternehmen Google CertifiedPublishing Partner (GCPP) und kann seinen App-Publishern somit Zugangzu Google AdX bieten.AddApptr wurde 2012 von Patrick Kollmann und Alexander von derGeest in Hamburg gegründet und ist mit einer weiteren Niederlassungin Paris vertreten. Das Team besteht aus Experten mit langjährigenErfahrungen in der Mobile- und Werbeindustrie. Weitere Informationenunter www.addapptr.comPressekontakt:Petra Rulsch PRStrategische Kommunikation +c/o Hogarth Worldwide GmbHGroße Bleichen 3420354 HamburgMobil: +49 160 944 944 23Tel.: +49 40 4321 88 93Email: pr@petra-rulsch.comwww.petra-rulsch.comOriginal-Content von: AddApptr, übermittelt durch news aktuell