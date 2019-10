Wachstumsmarkt Elektromobilität: Klimaziele verleihen E-Autos und Plug-In Hybriden einen deutlichen Schwung (FOTO)

München (ots) -- In Deutschland steigt der Absatz von Fahrzeugen mit Elektromotorum 35 Prozent in den vergangenen 12 Monaten- Singapur und Niederlande zeigen die stärksten Wachstumsraten beiverkauften E-Autos und Plug-In Hybriden- Ausbau der Ladeinfrastruktur bleibt ein wichtiger Schlüssel zumErfolg der E-Mobilität - Niederlande als Spitzenreiter- Sinkende Preise für E-Autos werden den Markt weiter beflügelnDie Automobilindustrie steht wegen der hitzigen Debatten rund umden Klimawandel stark unter Druck. Bereits zuvor hatten dieeuropäischen Regulierungsbehörden den Herstellern klare Grenzengesetzt: Im Flottenschnitt müssen 95g CO²/Km bis 2021 erreichtwerden. So zeigt der internationale "Automotive Disruption Radar"(ADR) von Roland Berger, dass die Automobilhersteller auf demrichtigen Weg sind: Denn während die weltweiten Verkaufszahleninsgesamt rückläufig sind, steigt der Absatz an elektrischangetriebenen Fahrzeugen. In den vergangenen 12 Monaten wurden etwain Deutschland 35 Prozent mehr E-Autos und Plug-In Hybride verkauft.Noch stärker stieg der Absatz in Singapur (241%) und den Niederlanden(120%). Für den ADR werden regelmäßig rund 16.000 Verbraucher in 17Ländern über die wichtigsten Automotive-Trends befragt.Trotz dieser positiven Entwicklung ist der Anteil an elektrischangetriebenen Fahrzeugen im Gesamtmarkt nach wie vor gering: FührendeAutomobilnationen rangieren noch im einstelligen Prozentbereich. Somachen E-Autos und Plug-In Hybride in China nur 5 Prozent, inDeutschland 2,5 Prozent und in den USA 1,8% des Gesamtmarkts aus.Infrastrukturausbau zu langsam"Während die Hersteller Werke für E-Fahrzeuge hochfahren, sichlangfristig eine Versorgungssicherheit an Batterien sichern und sichdamit dem Wandel stellen, fehlt es immer noch an der notwendigenInfrastruktur", sagt Wolfgang Bernhart, Partner von Roland Berger.Spitzenreiter beim Ausbau der Ladeinfrastruktur sind die Niederlandemit durchschnittlich 29,3 Ladestationen je 100 Km Straße. In Chinasind es 8,3, in Deutschland 1,9 und in den USA gerade mal 0,3.Die fehlende Infrastruktur ist auch ein entscheidender Hemmschuhbeim Umstieg im innerstädtischen Verkehr. So gaben beispielsweise 80Prozent der befragten 18-29-jährigen Amerikaner und Chinesen an,grundsätzlich Interesse am Kauf eines Elektrofahrzeugs zu haben."Immer mehr Städte regulieren den Verkehr und greifen zu drastischenMitteln wie Fahrverboten, um Umweltstandards einzuhalten", erklärtStefan Riederle, Co-Autor der Studie. "Dabei wären die Verbraucherbereit umzusteigen."Sinkende Preise für E-AutosDass die Bereitschaft der Verbraucher steigt, liegt an einergestiegenen Reichweite der Fahrzeuge sowie am breiteren Angebot derHersteller: Während Elektroautos im Jahr 2017 noch 10,8 Prozent amgesamten Fahrzeugmodellportfolio ausmachten, sind es heute bereitsüber 19 Prozent. Tendenz steigend. "Wir rechnen damit, dass diePreise der E-Autos durch die Notwendigkeit zur Einhaltung vonFlottenemissionszielen attraktiver für die Kunden werden", stelltWolfgang Bernhart in Aussicht. "Dies wird der E-Mobilität sicherlicheinen weiteren Schwung verleihen."Kommt die E-Mobilität richtig in Fahrt, profitieren auch dieAutomobilhersteller. Denn noch ist die Marge pro verkauftem E-Autogeringer als beim Verbrenner. Durch eine größere Nachfrage rechnensich spezielle E-Fahrzeug-Plattformen, wodurch die Kosten proFahrzeug wiederum sinken. "Diese Entwicklung hilft nicht nur denHerstellern", sagt Stefan Riederle. "E-Mobilität wird dadurchpreiswerter, was am Ende gut für die Umwelt ist."Die vollständige Studie können Sie hier herunterladen:www.rolandberger.de/pressemitteilungenRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 35 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 52 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 230Partnern.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Roland BergerClaudia RussoHead of Marketing & CommunicationsGermany, Austria and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.comwww.rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell