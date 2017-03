Wachstumsmarkt Consulting: Q_PERIOR ernennt drei neue Partner

München (ots) - Die Expansion der internationalen Business- undIT-Beratung Q_PERIOR schreitet voran. Dr. Bernhard Braunmüller,Astrid Blechschmidt und Roland Roudny sind ab sofort neue Partner.Mit der Ernennung sollen die Bereiche Sales, Touristik, Transport undLogistik sowie SAP weiter ausgebaut werden.Dr. Bernhard Braunmüller kehrt nach fünf Jahren u.a. als ChiefOperating Officer (COO) beim internationalen TechnologieunternehmenKontron AG zurück zu Q_PERIOR, wo er bis 2012 als Partner für denBereich Kundenmanagement sowie Marketing & Communications zuständigwar. In seiner neuen Position als Head of Sales wird er die einzelnenBeratungsbranchen des Unternehmens vertriebsseitig stärkerintegrieren und den strategischen Ausbau der Branchen Automotive undEnergie mit vorantreiben.Astrid Blechschmidt steigt als Partnerin ins Q_PERIOR Managementauf. Mit der Beförderung setzt das Beratungshaus ein Zeichen fürweiteres Wachstum in der Branche Touristik, Transport und Logistik,die Blechschmidt verantwortet. Seit 2015 im Unternehmen, baute AstridBlechschmidt den neuen Geschäftsbereich Touristik, Transport undLogistik erfolgreich aus - thematisch und personell. Zuvor war dieDiplombetriebswirtin als CEO bei T-Systems DMS in der Schweiz tätig.Roland Roudny verstärkt als Partner Q_PERIOR am StandortÖsterreich und bringt insbesondere seine SAP-Erfahrung ein. Erwechselt von der msg systems AG, wo er zuletzt als Vorstand tätigwar, um künftig die SAP-Kompetenzen bei Q_PERIOR zu bündeln. DasUnternehmen bietet damit verstärkt integrierte Leistungen an, die vonden Kunden im Zusammenhang mit SAP bzw. SAP S/4HANA nachgefragtwerden."Wir sind davon überzeugt, unseren Wachstumskurs der vergangenenJahre mit den neuen Partnern weiter fortzuführen", erklärt KarstenHöppner, CEO von Q_PERIOR. "Mit ihrer Unterstützung können wir derNachfrage unserer Kunden nach integrierten Beratungsleistungen nochbesser nachkommen."Passendes Bildmaterial stellt Q_PERIOR Ihnen hier zum Download zurVerfügung: http://www.q-perior.com/download-center/Zum Unternehmen:Q_PERIOR ist eine inhabergeführte Business- und IT-Beratung mitStandorten in Deutschland, Schweiz, Österreich, England, USA, Kanada,Slowakei und Bosnien-Herzegowina. Q_PERIOR unterstütztGroßunternehmen und große Mittelstandsunternehmen mit integrierterFach- und IT-Kompetenz.Neben der Spezialisierung auf die Branchen Versicherungen, Banken,Touristik, Transport & Logistik, Automotive, Energie & Industrie undöffentlicher Sektor bietet Q_PERIOR ein branchenübergreifendesBeratungsspektrum in den Bereichen Audit & Risk, Beschaffung,Business Intelligence, Finanzen & Controlling, Kundenmanagement,Projekt- & Implementierungsmanagement, Strategisches IT-Managementund Technologie. Über alle Bereiche hinweg setzt Q_PERIOR erfolgreichProjekte um, die Unternehmen in Zeiten der Digitalen Transformationwettbewerbsfähiger machen.Kunden (Auswahl):A1, Allianz, ASFiNAG, Audi, BIAC Business Insurance ApplicationConsulting, Basler Versicherung, BMW, Commerzbank, DEVK, DZ Bank,EnBW, ERGO, Generali, Helvetia, Hannover Rück, Infineon Technologies,Linde, MAN, Max-Planck-Gesellschaft, Merkur Versicherung, PaysafeCard, Provinzial NordWest, Saubermacher, Siemens, SchweizerischeBundesbahnen (SBB), Die Schweizerische Post, Swisscom, Swiss Re,Talanx, Verbund, Vienna Insurance Group, Volkswagen, Wüstenrot &WürttembergischePressekontakt:Anna WasserKommunikation DeutschlandTelefon: +49 89 45599 254Mobil: +49 151 12043795Original-Content von: Q_PERIOR AG, übermittelt durch news aktuell