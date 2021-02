Wachstumsinvestoren, aufgepasst! 3 der besten Wachstumsaktien, die du jetzt kaufen kannst!

Weitere Suchergebnisse zu "Pinterest":

Lohnt es sich, ein Wachstumsinvestor zu sein? Definitiv, ja. Als Foolisher Investor, der auf Wachstumsaktien setzt, kann man langfristig möglicherweise die höchsten Renditen erwarten. Vor allem, wenn man früh auf dynamische Wachstumsraketen setzen kann.

Das Risiko solcher Investitionen ist natürlich ebenfalls höher. Trotzdem bietet sich im Allgemeinen ein solcher Ansatz an, wenn man seine Renditen maximieren will.

Welche Wachstumsaktien man dabei in den Fokus rücken sollte? Gute Frage! Hier sind jedenfalls drei Wachstumsaktien, von denen ich sagen würde: Sie könnten zu den besten ihrer jeweiligen Gattung gehören.

Wachstumsaktie im E-Commerce: Etsy!

Eine erste Wachstumsaktie, von der ich überzeugt bin, dass sie noch ein gigantisches Potenzial besitzt, ist zunächst die von Etsy (WKN: A14P98). Das liegt an mehreren Gründen und allein der Ansatz im Self- und Handmade-Warenmarkt spricht für sich. Im Folgenden möchte ich mich jedoch auf den Käuferkreis, die Bewertung und das Momentum versteifen.

Fangen wir mit dem Momentum an: Etsy wird jetzt möglicherweise mehr Mainstream. Was in COVID-19-Zeiten zunächst die Masken gewesen sind, wird immer mehr zu Deko-Dingen oder anderen Waren. Sprich, das Verhalten dürfte sich konsequent festigen und die Etsy-Plattform mehr Momentum bekommen. Eine Wachstumsaktie, die mehr Mainstream wird, besitzt langfristig noch ein gigantisches Potenzial.

Der Käuferkreis ist für einen global agierenden Konzern weiterhin eher klein: Etsy kam per Ende des dritten Quartals auf knapp unter 70 Mio. Käufer und rund 3,5 Mio. Verkäufer. Trotzdem ist damit ein kritisches Momentum wohl erreicht, das wir zuletzt auch in einem Umsatzwachstum von über 100 % gesehen haben.

Zu guter Letzt spricht außerdem die Bewertung für die Etsy-Aktie. Derzeit beläuft sich der Börsenwert auf rund 25,7 Mrd. US-Dollar. Alleine hier sehe ich noch eine Menge Potenzial für eine künftige Größe im E-Commerce.

Pinterest: Kleines, soziales Netzwerk …?

Eine zweite Wachstumsaktie, die im Bereich der sozialen Netzwerke noch eine Menge Potenzial verspricht, ist zudem die von Pinterest (WKN: A2PGMG). Vielleicht ist dir die Aktie ja auch als Nutzer bekannt. Viele, die nach Inspiration suchen, setzen auf dieses Kreativnetzwerk. Aber auch die Aktie ist alles andere als verkehrt.

Pinterest verfügt derzeit über 443 Mio. aktive Nutzer, was sich definitiv noch verdoppeln könnte oder mehr. Der durchschnittliche Umsatz je Nutzer liegt gegenwärtig bei 1,03 US-Dollar, was unter dem anderer sozialer Netzwerke liegt. Die internationalen Nutzer kommen dabei lediglich auf 0,21 US-Dollar. Allerdings zündet hier inzwischen auch das Wachstum, im dritten Quartal konnte dieser Wert um 66 % im Jahresvergleich gesteigert werden.

Die Aktien von Pinterest werden insgesamt mit einer Marktkapitalisierung von 43,7 Mrd. US-Dollar bewertet. Wenn die Wachstumsaktie Pinterest das Wachstum hochhält und Fortschritte bei der Monetarisierung macht, ist das quasi ein Garant für weitere Kursgewinne.

Square: Wachstumsaktie, gar nicht mal teuer!

Zu guter Letzt ist Square (WKN: A143D6) außerdem eine Wachstumsaktie, mit der man als Investor vom Markt der digitalen Zahlungsdienstleistungen profitieren kann. Sowohl, was klassische Zahlungsabwicklung im Einzelhandel oder E-Commerce angeht. Aber auch im privaten Bereich. Die Cash App macht das möglich.

Square kann dabei einige operative Erfolge vorweisen, wie zuletzt beispielsweise ein Umsatzwachstum von 140 % auf 3,03 Mrd. US-Dollar. Allerdings fußt der operative Erfolg noch im Heimatmarkt der USA. Das heißt, die globale Welt kann hier noch ein Wachstum auslösen. Das Management spricht immerhin von einem weiteren Marktpotenzial von 97 % für Square. Wobei man sich erst in Phase eins der langfristigen Wachstumsstrategie befindet.

Mit einem Börsenwert von ca. 100 Mrd. US-Dollar ist Square zwar nicht mehr klein. Allerdings beläuft sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis gerade einmal auf knapp über 8. Das könnte vergleichsweise preiswert sein.

Wachstumsaktien, die den Turbo zünden!

Etsy, Pinterest und Square sind daher die drei Wachstumsaktien, die meiner Meinung nach eine Menge Potenzial besitzen. Vor allem, da sie bereits das Fundament gelegt haben, um den Turbo zu zünden. Das hat zwar bereits zu Kursgewinnen geführt. Allerdings sehe ich langfristig noch viel Raum für weiteres Wachstum.

Vincent besitzt Aktien von Etsy, Pinterest und Square. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy, Pinterest und Square.

