Wachstumshormone für die Junge Wirtschaft / Wirtschaftsjunioren stellen in Schweinfurt die Politischen Positionen für die gesamte Junge Wirtschaft Deutschlands vor

Berlin/Schweinfurt (ots) - Vertreter der 214 Kreisverbände derWirtschaftsjunioren Deutschland haben am Wochenende (18. März) aufder Frühjahrsdelegiertenversammlung in Schweinfurt ihre PolitischenPositionen vorgestellt.Den politischen Positionen ist ein mehrstufigesKonsultationsverfahren vorausgegangen, in das sich alle Mitgliederdes Verbands einbringen konnten. Da der Verband mit rund 10.000Mitgliedern in ganz Deutschland vertreten ist und Unternehmen allerBranchen und Größen repräsentiert, beinhalten die PolitischenPositionen nicht nur Partikularinteressen einzelner jungerUnternehmer, sondern sind das Interesse der gesamten JungenWirtschaft Deutschlands.Schwerpunkte der Politischen Positionen sind die Forderungen nacheinem entschiedeneren Bürokratieabbau sowie nach besserenRahmenbedingungen für die Digitalisierung der Wirtschaft. "JungeGründer wollen sich nicht durch den deutschen Paragraphendschungelkämpfen, sondern ihre Geschäftsideen umsetzen", sagt AlexanderKulitz, Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland.Kulitz sieht in der Selbstverwaltung der Wirtschaft eine Alternativezur Bürokratie: "Es wird Zeit, dass Unternehmen wieder mehrMitbestimmungsrechte bei Organisation und Verwaltung unseresWirtschaftslebens erhalten."Ein weiterer Schwerpunkt der Jungen Wirtschaft ist die Forderungnach besseren Rahmenbedingungen für die Digitalisierung. "DieDigitalisierung der Wirtschaft braucht eine gute PortionWachstumshormone, zum Beispiel das klare Bekenntnis zuNetzneutralität, den engagierteren Breitbandausbau sowieProgrammieren als Alternative für Fremdsprachen an allen Schulen",betont Kulitz.Hier können Sie die Politischen Positionen 2017 downloaden:https://tinyurl.com/lbvu8jnDie Wirtschaftsjunioren Deutschland sind der mit mehr als 10.000Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft der größte deutscheVerband von Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren. Beieiner Wirtschaftskraft von mehr als 120 Milliarden Euro Umsatzverantworten sie rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Ausbildungsplätze.Sie sind als größtes Netzwerk junger Wirtschaft in Deutschland mit214 Mitgliedskreisen vor Ort präsent.