Ein Wachstumsfonds, der auch als so genannter Growth Stocks Fonds bezeichnet wird, ist ein Fonds zur Investition in Wertpapiere und dabei insbesondere in Aktien, die in naher oder mittlerer Zukunft ein überdurchschnittlich hohes Gewinnpotenzial vermuten lassen. Hier ist also nicht die Vergangenheit eines Unternehmens der Gegenstand der Betrachtung, sondern die Zukunft der Unternehmung. Allerdings sollten sich Anleger hier auch der Tatsache ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.