Wachstumschampions: truu in der Spitzengruppe

Pforzheim (ots) - truu wächst kontinuierlich weiter und zählt inzwischen zu den TOP 30 der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland. Im "Focus & Statista Wachstumschampion 2021 - Top 500 Deutschland" belegt das Pforzheimer Unternehmen Rang 27. Unter den Wachstumschampions im Maschinen- und Anlagenbau rangiert truu sogar auf Platz 2.Damit hat sich der Anbieter von hochwertigen Filteranlagen und innovativen Luftreinigungstechnologien im Vergleich zum Vorjahr (2020: Platz 76 bzw. 5) erneut deutlich gesteigert. Focus Business kürt seit sechs Jahren Unternehmen, deren Umsatz in den vergangenen Jahren besonders stark zugelegt hat."Die Wachstumschampions sind der Erfolgstreiber für den Standort Deutschland. truu gehört nicht nur seit Jahren konstant dazu, sondern legt jedes Jahr aufs Neue erheblich zu", betont truu CEO Timo Krause. "Aus dem Wachstum entsteht für uns getreu unserem Ziel eines gesunden Lebensstils allerdings auch die Verpflichtung, noch stärker zum Wohlbefinden der Menschen beizutragen. Mit unseren neuen truu air Produkten kann man sich zuhause sowie in öffentlichen Räumen und Verkehrsmitteln sicherer fühlen. Das ist in diesen Zeiten ein wichtiger Baustein im Kampf gegen das Virus - und natürlich auch alle anderen Krankheitserreger", so Krause weiter.Die innovativen Flächenbeschichtungen von truu air sorgen für reinste Luft und dauerhaft hygienische Flächen in Innenräumen - frei von Viren, Bakterien, Ultrafeinstaub, Schimmelpilzen und Allergenen. Damit unterbrechen sie nachhaltig Infektionsketten und sorgen für ein hygienisch reines Ambiente.Zu truu:truu gehört zu den führenden Anbietern von hochwertigen Filteranlagen und innovativen Luftreinigungstechnologien. Mit den Wasserveredlungssystemen truu home, truu mobile und truu fountain sowie den dauerwirksamen Beschichtungen der truu original air Serie bietet das Unternehmen Produkte, die für reines, schadstofffreies Wasser sowie hygienisch saubere Raumluft und Kontaktflächen sorgen.truu.com (http://www.truu.com)