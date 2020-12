Wachstumsbeschleunigung: Indosat Ooredoo arbeitet mit Comviva, dem führenden Anbieter von Mobilitätslösungen, zusammen

Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) - Comviva bietet seine Echtzeit-Analyseplattform der nächsten GenerationComviva (https://www.comviva.com/), ein weltweit führender Anbieter von Mobilitätslösungen, und Indosat Ooredoo (https://indosatooredoo.com/en/about-indosat/corporate-profile), Indonesiens führender Mobilfunkbetreiber, haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben.Die Zusammenarbeit wird dazu beitragen, den Customer-First-Marketingansatz von Indosat mittels der KI-basierten, fortschrittlichen Analyse- und Marketingautomatisierungslösung von Comviva innerhalb kürzester Zeit zu verbessern. Die MobiLytix(TM) Real Time Marketing-Plattform (https://www.comviva.com/products-solutions/growth-marketing/mobilytix-suite/) bietet kontextbezogene, aktuelle Omnichannel-Marketinginitiativen, um den Customer Lifetime Value auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Markt zu steigern.MobiLytix(TM) Real Time Marketing ist eine leistungsstarke, digitale Automatisierungsplattform für Echtzeit-Marketing mit umfassenden Entscheidungsfunktionen, KI-basierter, komplexer Ereignisverarbeitung und Multikanal-Interaktionsfunktionen, die Telekommunikationsbetreibern dabei unterstützen, ihre Customer Value Management-Initiativen umzusetzen.Erstmals hat Indosat auch die MobiLytix(TM) Loyalty and Rewards-Lösung von Comviva eingesetzt, ein integriertes Loyalitäts- und Wertmanagementsystem, mit der Kundenbindungsprogramme aktiv vorangetrieben werden können. Die gemeinsamen Realtime Marketing & Loyalty and Rewards-Plattformen sind die branchenweit beste Lösung, um die Kundenbindung zu verbessern und die Digital-Transformation voranzutreiben.Vikram Sinha, Leiter und Chief Operating Officer von Indosat Ooredoo, erklärte: "Wir freuen uns, mit Comviva zusammenzuarbeiten, um unseren 60 Millionen Abonnenten kontextbezogene Marketingkampagnen und Treueprogramme anzubieten. Die Lösung verbessert nicht nur die Kundenbindung, sondern bietet auch ein immenses Potenzial zur Steigerung des Umsatzes durch Datenmonetarisierung und bietet die Möglichkeit, unser digitales Dienstleistungsangebot schnell zu erweitern. Damit unterstützen wir unser Ziel, die Führung im Bereich Digitales in der Region zu übernehmen."Ritesh Singh, Chief Marketing Officer von Indosat Ooredoo, erklärte: "Unsere Partnerschaft mit Comviva hat es uns ermöglicht, unsere Kunden auf ihrem Weg zur Digitalisierung zu stärken und die Kundenzufriedenheit und -bindung durch personalisierte Kundenangebote und Interaktionen zu verbessern. Dies ermöglicht nicht nur eine bessere Erfahrung für unsere Kunden, sondern bringt auch erhebliche zusätzliche Einnahmen für Indosat mit sich."Manoranjan (Mao) Mohapatra, Chief Executive Officer bei Comviva, erklärte: "Comviva hat seine Analyseplattform MobiLytix(TM) der nächsten Generation mit Blick auf die Herausforderungen der Telekommunikationsbetreiber entwickelt, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Indosat Ooredoo, seine die Digital-Transformation zu unterstützen und seinen Kunden eine herausragende Erfahrung zu bieten. "Die MobiLytix(TM) Real Time Marketing-Lösung von Comviva ist eine Plattform für Echtzeit-Interaktionsmanagement der nächsten Generation, die fortschrittliche Algorithmen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen nutzt, um zusätzliche Einnahmen für Unternehmen zu erzielen. Die Plattform nutzt Echtzeit-Transaktionsdaten in Verbindung mit einem einheitlichen Kundenprofil, um den Wert einzelner Kunden und ihre Interaktionsmomente mit dem Dienstanbieter zu maximieren.MobiLytix Ô Loyalty and Rewards ist eine umfassende Lösung zur Verwaltung von Kundentreueprogrammen, die den kompletten Lebenszyklus des Treueprogramms und das Ökosystem der Partner für Prämienprogramme unterstützt.Für weitere Anfragen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:Sundeep MehtaPR & UnternehmenskommunikationComviva Technologies Ltd.E-Mail: pr@comviva.com Logo: https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1359783/Indosat_Ooredoo.jpgPressekontakt:+91-124-481-9000Original-Content von: Comviva, übermittelt durch news aktuell