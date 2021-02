Wachstumsaktien mit mind. 10 % Discount? Etsy & Mercadolibre

Weitere Suchergebnisse zu "MercadoLibre, Inc.":

Suchst du nach einer oder vielleicht auch zwei spannenden Wachstumsaktien mit mindestens 10 % Discount? Falls ja, könnten die Aktien von Etsy (WKN: A14P98) und Mercadolibre (WKN: A0MYNP) jetzt eine spannende Wahl sein.

Im Rahmen der aktuellen Tech- und Corona-Profiteure-Korrektur sind die beiden Anteilsscheine teilweise deutlich unter die Räder gekommen. Der Discount beträgt bei beiden Aktien gegenwärtig rund 10 %.

Lass uns im Folgenden daher einen Blick auf diese zwei Wachstumsgeschichten riskieren sowie darauf, warum beide Aktien langfristig womöglich attraktiv bleiben.

Wachstumsaktie Etsy: Ca. 10 % Discount!

Eine erste Wachstumsaktie, die in den letzten Tagen teilweise deutlich korrigiert hat, ist die von Etsy. Mit den Anteilsscheinen dieses E-Commerce-Akteurs ging es zuletzt von ca. 233 US-Dollar auf das derzeitige Kursniveau von ca. 210 US-Dollar hinab. Man muss kein Matheass sein, um zu erkennen: Der Discount beträgt hier gegenwärtig Pi mal Daumen 10 %.

Macht das die Etsy-Aktie wieder attraktiver? Wenn du mich fragst: Grundsätzlich ja. Und vor allem preiswerter. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt so beispielsweise wieder bei einem Wert von ca. 26,5 Mrd. US-Dollar. Das könnte ein vergleichsweise geringes Bewertungsmaß für die Vision und das Momentum sein.

Etsy möchte nicht weniger als den E-Commerce menschlich zu halten. Dadurch könnte das Management die Maßstäbe im Onlinehandel neu definieren und eine positive Plattform kreieren. Das Momentum ist zuletzt in Zeiten von COVID-19 gigantisch gewesen. Womöglich steht ein sehr erfolgreiches Vorweihnachtsquartalszahlenwerk (langes Wort!) vor der Veröffentlichung.

Ich bin daher der Überzeugung: Die Etsy-Aktie besitzt im E-Commerce langfristig Potenzial. Das könnte jetzt zumindest eine Wachstumsaktie mit Discount sein, die man erneut in den Fokus rücken kann.

Wachstumsaktie Mercadolibre: Über 10 % Discount

Eine zweite Wachstumsaktie, die jetzt womöglich auf einen attraktiven Discount kommt, ist außerdem Mercadolibre. Mit den Anteilsscheinen ging es zuletzt von ca. 1.610 Euro auf das derzeitige Kursniveau von 1.440 Euro hinab. Das entspricht sogar einem Minus von knapp über 10 %. Das könnte diese Wachstumsgeschichte ebenfalls deutlich attraktiver werden lassen.

Mercadolibre verbrieft mindestens zwei gigantische Megatrends: Über die gleichnamige Handelsplattform den E-Commerce. Aber auch über Mercado Pago den Markt der Zahlungsdienstleister. Mit Envios, Fondo, Credito und vielen weiteren Namen wird das Ökosystem konsequent weiter ausgebaut. Das schafft eine tolle, trendstarke Perspektive.

Mercadolibre konnte zuletzt in Zeiten von COVID-19 ebenfalls operativ aufblühen, wobei Umsätze, Gross Merchandise Volume und Gross Payment Volume jeweils um über 100 % auf währungsbereinigter Basis gestiegen sind. Mit einer Marktkapitalisierung von 88 Mrd. US-Dollar ist der Konzern zwar kein Leichtgewicht. Für einen führenden E-Commerce-Akteur und digitalen Zahlungsdienstleister in einem Markt mit 600 Mio. potenziellen Kunden könnte das jedoch erst die Spitze des Eisbergs sein.

Einen Platz auf der Watchlist verdient!

Etsy und Mercadolibre haben inzwischen wieder etwas korrigiert. Das führt dazu, dass beide Aktien zumindest auf meiner Watchlist wieder ein ordentliches Stückchen nach oben gerückt sind. Wenn es tiefer geht, werde ich hier definitiv ein weiteres Mal zuschlagen.

