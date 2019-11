Wachstums- und Digitalgeschäfte bescheren Bertelsmann Umsatzplus nach neun Monaten 2019

Gütersloh (ots) -- Umsatz steigt um 3,3 Prozent auf 12,8 Mrd. Euro nach neun Monaten- Wachstumsgeschäfte legen organisch um 8 Prozent auf 4,6 Mrd. Eurozu- Anteil der Wachstumsgeschäfte am Konzernumsatz steigt auf über 35Prozent- Strategische Fortschritte in allen Unternehmensbereichen- Prognose für Gesamtjahr bestätigtBertelsmann verzeichnet nach Ablauf von neun Monaten des Jahres 2019 einenerfolgreichen Geschäftsverlauf. Das internationale Medien-, Dienstleistungs- undBildungsunternehmen steigerte seinen Umsatz, insbesondere organisch.Verantwortlich für den positiven Verlauf sind die Zuwächse in den Digital- undWachstumsgeschäften des Konzerns.Der Konzernumsatz legte im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3,3 Prozent auf12,8 Mrd. Euro (VJ: 12,4 Mrd. Euro) zu. Bereinigt um Portfolio- undWechselkurseffekte stieg der organische Umsatz um 2,4 Prozent. DieWachstumsgeschäfte von Bertelsmann verbesserten sich dabei deutlich mit einemorganischen Umsatzanstieg um 8 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro (VJ: 4,2 Mrd. Euro).Sie trugen insgesamt mehr als 35 Prozent zum Gesamtumsatz bei, nach 33 Prozentim Vorjahr.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Der bisherigeGeschäftsverlauf dieses Jahres stimmt uns zuversichtlich, dass wir unsere Zielefür das Gesamtjahr 2019 erreichen werden. Der Ausbau unserer Wachstums- undDigitalgeschäfte kommt spürbar voran. Alle Unternehmensbereiche erzielenstrategische Fortschritte. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem verstärktenAufbau von Kooperationen und Allianzen, zum Beispiel der Bertelsmann ContentAlliance in den Inhaltegeschäften oder auch der Ad Alliance in derWerbevermarktung. Das ist eine gute Basis für eine weiter positiveGeschäftsentwicklung auch im für Bertelsmann wichtigen vierten Quartal."Highlights aus den Divisionen:Die RTL Group verzeichnete für ihre Streaming-Dienste (die Bezahlangebote von TVNow in Deutschland und Videoland in den Niederlanden) 1,4 Millionen zahlendeAbonnenten, ein Plus von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Sehdauer aufden Plattformen TV Now in Deutschland und Videoland in den Niederlanden stieggegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent bzw. 59 Prozent.Penguin Random House platzierte in neun Monaten des Jahres 2019 mehrereTop-Titel in den Bestsellerlisten der New York Times, darunter "Where theCrawdads Sing" von Delia Owen; "Educated" von Tara Westover; "The Testaments"von Margaret Atwood und "Becoming" von Michelle Obama.Gruner + Jahr erweiterte sein Portfolio im Bereich der Personality-Magazine: Die"Brigitte" startete eine Kooperation mit der bekannten Psychotherapeutin undBestsellerautorin Stefanie Stahl. Zudem startete G+J mit Stern Crime Plus daserste kostenpflichtige Abo-Modell für digitalen Journalismus.BMG-Künstler und Songwriter, darunter Lewis Capaldi, Zac Brown Band, Tool,Pixies, Chrissie Hynde, Kylie Minogue und Trettmann, verzeichneten im drittenQuartal bedeutende Verkaufserfolge. Der BMG-Dokumentarfilm "David Crosby:Remember My Name" feierte eine erfolgreiche US-Kinopremiere.Arvato Supply Chain Solutions gewann zahlreiche Neukunden und Arvato FinancialSolutions initiierte den Aufbau einer digitalen "Know Your Customer"-Plattformmit dem Ziel, Unternehmen und Banken signifikant zu entlasten.Die Bertelsmann Printing Group stärkte die bereichsübergreifendeOrganisationsstruktur und schuf damit das organisatorische Fundament für einen"One Company-Ansatz". Zudem leitete die Geschäftsführung Maßnahmen ein, um dieKapazitäten im Tiefdruckgeschäft schrittweise den Marktgegebenheiten anzupassen.Die Bertelsmann Education Group setzte ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklungfort. Bertelsmann und die US-amerikanische Online-Hochschule Udacity gaben imRahmen der digitalen Weiterbildungskampagne #50000Chancen bekannt, in denkommenden drei Jahren rund 50.000 Stipendien in den Bereichen Cloud, Data oderKünstliche Intelligenz zu vergeben.Bertelsmann Investments hielt über seine vier internationalen Fonds zu EndeSeptember 225 Beteiligungen an jungen Unternehmen und Fonds. Im Berichtszeitraumbeteiligte sich Bertelsmann Asia Investments (BAI) unter anderem an derE-Commerce Plattform Ding Dong Fresh, auf der sich Kunden per App frischeLebensmittel nach Hause schicken lassen können. Bertelsmann India Investments(BII) investierte in den Online-Kreditmarktplatz Rupeek, der sich derzeit aufdie Kreditvergabe gegen Gold als Sicherheit konzentriert.Bernd Hirsch, Finanzvorstand von Bertelsmann, ergänzte: "Wir freuen uns über denpositiven Geschäftsverlauf per Ende September 2019. Für das Gesamtjahr rechnenwir vor diesem Hintergrund unverändert mit einem steigenden Umsatz, einerweiterhin hohen operativen Profitabilität sowie einem Konzernergebnis, daserneut bei über einer Milliarde Euro liegt."Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das inrund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die FernsehgruppeRTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der ZeitschriftenverlagGruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, dieBertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie dasinternationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 117.000 Mitarbeiternerzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 17,7 MilliardenEuro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombinationermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, dieKunden in aller Welt begeistern.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. 