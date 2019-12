Wachstum vs. Value-Aktien: eine Analyse der beiden Investitionsstile

Wachstumsaktien bieten den Anlegern die Möglichkeit, in spannende, schnelllebige Unternehmen zu investieren, die das Potenzial haben, monumentale Kursgewinne zu erzielen, aber oft mit hohen Kursen versehen sind. Value-Aktien hingegen bieten Investoren die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, deren Aktienkurs auf ein Schnäppchenniveau unter ihrem tatsächlichen Wert gefallen ist.

Die Wall Street kategorisiert Aktien gerne entweder als Wachstums- oder als Value-Aktie. Die Wahrheit ist etwas komplizierter, da einige Aktien Elemente von Wert und Wachstum aufweisen. Dennoch gibt es wichtige Unterschiede zwischen Wachstums- und Value-Aktien, und viele Anleger bevorzugen die eine Anlageform gegenüber der anderen.

Wachstumswerte

Wachstumswerte legen den Schwerpunkt darauf, so schnell wie möglich von kleinen, aufstrebenden Unternehmen zu führenden Unternehmen der jeweiligen Branche zu werden. Früh konzentrieren sich Wachstumswerte tendenziell auf den Aufbau von Erträgen, oft auf Kosten der Rendite, die erst später erwartet wird. Nach einiger Zeit beginnen die Wachstumswerte, sich mehr auf die Gewinnmaximierung zu konzentrieren. Wenn diese wichtigen Finanzkennzahlen wachsen, steigt der wahrgenommene Wert in den Augen wachstumsorientierter Investoren. Das kann zu einer positiven Rückkopplungsschleife führen, da ein steigender Aktienkurs der Ruf einer Wachstumsaktie steigern und ihr helfen kann, noch mehr Geschäftsmöglichkeiten zu gewinnen.

Wachstumswerte weisen in der Regel relativ hohe Bewertungen auf, gemessen an Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Kurs-Buchwert-Verhältnis. Doch auch bei Umsatz und Ertrag verzeichnen sie ein schnelleres Wachstum als ihre Konkurrenten.

Value-Aktien

Value-Aktien zeichnen sich durch attraktive Bewertungen aus, die dem Anleger ein Schnäppchen im Vergleich zum tatsächlichen Wert bieten. Sie weisen in der Regel ein unterdurchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Kurs-Buchwert-Verhältnis auf, was sie für viele Anleger preiswert macht.

Value-Aktien haben keine auffälligen Wachstumscharakteristika, aber sie haben oft stabile, vorhersehbare Geschäftsmodelle, die im Laufe der Zeit moderate Umsatz- und Ertragssteigerungen generieren. Einige Value-Aktien sind von Unternehmen, die im Niedergang sind, aber ihr Aktienkurs ist so niedrig, dass er den Wert der Gewinne, die sie in Zukunft generieren können, unterbewertet.

Was ist besser: Wachstum oder Wert?

Sowohl Wachstums- als auch Value-Aktien bieten ihren Aktionären lukrative Investitionsmöglichkeiten. Der beste Anlagestil für dich hängt weitgehend von deinen persönlichen finanziellen Zielen und deinen Anlagepräferenzen ab.

Wachstumswerte sind eher attraktiv, wenn die folgenden Dinge für dich gelten:

Du bist nicht an den laufenden Erträgen aus deinem Portfolio interessiert. Die meisten Wachstumswerte vermeiden es, bedeutende Dividenden an ihre Aktionäre auszuschütten. Das liegt daran, dass sie es vorziehen, alle verfügbaren Mittel zu nutzen, indem sie sie direkt in ihr Geschäft reinvestieren, um schnelleres Wachstum zu generieren.

Value-Aktien sind eher für Leute mit dem folgenden Profil interessant:

Du willst laufende Erträge aus deinem Portfolio. Viele Value-Aktien zahlen erhebliche Mengen an Geld als Dividende an ihre Aktionäre aus. Da diesen Unternehmen erhebliche Wachstumschancen fehlen, müssen sie die Aktien auf andere Weise attraktiv machen, und die Auszahlung attraktiver Dividendenrenditen aus ihren umfangreichen Cashflows ist eine Möglichkeit, Dividendeninvestoren dazu zu bringen, sich eine Aktie genauer anzusehen.

Schließlich gibt es bei der langfristigen Gesamtperformance keinen klaren Gewinner zwischen Wachstums- und Value-Aktien. Wenn die wirtschaftlichen Bedingungen gut sind und sich die Aktien in Bullenmärkten befinden, übertreffen die Wachstumswerte im Durchschnitt moderat die Value-Aktien. In wirtschaftlich schwierigeren Zeiten halten sich Value-Aktien jedoch tendenziell besser als ihre Wachstumswerte. Daher hängt es sehr stark von dem spezifischen Zeitraum ab, den du in Betracht ziehst, welche Gruppe die besser Performance zeigt.

Verfolgung von Wachstums- und Wertindizes

Diese Trends zeigen sich in den Wachstums- und Wertindizes, die als Richtwert für jede Gruppe von Aktien dienen. Daher zieht beispielsweise der S&P 500 Growth Index (WKN:A0AET0G) aus den rund 500 Aktien des S&P 500 diejenigen Aktien heraus, die das beste dreijährige Wachstum bei Umsatz und Gewinn pro Aktie mit der stärksten Aufwärtsdynamik des Aktienkurses aufweisen. Der S&P 500 Value Index (WKN:A0AET0V) wählt Aktien mit den attraktivsten Bewertungen auf der Grundlage mehrerer wichtiger Kennzahlen aus.

Es gibt keinen Grund, warum du nicht sowohl Wachstums- als auch Value-Aktien besitzen solltest. Jede Gruppe hat ihre eigenen attraktiven Qualitäten, und ein diversifiziertes Engagement in beiden Bereichen in deinem Portfolio kann dir das Beste aus beiden Welten bieten. Es ist aber auch in Ordnung, wenn du dich mehr mit dem einem Anlagestil identifizierst als mit dem anderen. Abhängig davon, was du mit deinen Investitionen erreichen willst, wirst du vielleicht feststellen, dass die Konzentration auf Wachstums- oder Value-Aktien für dich und deine Strategie besser funktioniert. Das ist der Schlüssel zum Erfolg als Investor.

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 02.12.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019