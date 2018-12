München (ots) -"Die konjunkturelle Lage in Bayern ist weiterhin gut, aber dieAbkühlung hat begonnen. Das Wirtschaftswachstum wird sich weiterverlangsamen. Wir reduzieren unsere Wachstumsprognose 2018 für Bayernvon 2,5 Prozent auf maximal 2,2 Prozent", erklärt Alfred Gaffal,Präsident der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., mitVerweis auf den aktuellen vbw Index 02/2018, der heute in Münchenvorgestellt wurde. "Vorsicht ist geboten, weil es erheblicheUnsicherheiten und Risiken gibt: einerseits im weltweiten Handel,andererseits durch strukturelle Veränderungen und negativewirtschaftspolitische Weichenstellungen im Inland", so Gaffal.Der vbw Index der Bayerischen Wirtschaft ist gegenüber Frühjahrgesunken: Der Gesamt-Index liegt aktuell bei 135 Punkten und damitzehn Punkte niedriger als vor einem halben Jahr - das ist der ersteRückgang seit mehr als vier Jahren. Die Lage-Indizes sind weiterhinauf einem sehr ordentlichen Niveau und nur leicht zurückgegangen: DerLage-Index Wachstum sank von 161 auf 157 Punkte, der Lage-IndexBeschäftigung ging ebenfalls um vier auf 139 Punkte zurück. DiePrognose-Indizes sind deutlicher gefallen: Der Prognose-IndexWachstum sank um 13 auf 124 Punkte, der Prognose-Index Beschäftigungging um 16 auf 121 Punkte zurück.In praktisch allen Bereichen war die konjunkturelle Entwicklung imdritten Quartal schlechter als im ersten Halbjahr. DieIndustrieproduktion in Bayern lag in der ersten Jahreshälfte um 2,2Prozent über dem Vorjahresniveau, im dritten Quartal ist sie um 0,4Prozent zurückgegangen. "Ein Großteil dieses Rückgangs geht auf dasKonto der Automobilindustrie. Aber auch in der chemischen Industrieund der Elektroindustrie ist die Produktion gesunken. In derIndustrie ohne Automobil ergibt sich im dritten Quartal einProduktionsplus von 1,8 Prozent, damit fällt der Anstieg nur halb sohoch aus wie im ersten Halbjahr", erklärt Gaffal.Die Automobilindustrie steht in Bayern für 30 Prozent derindustriellen Wertschöpfung, für mehr als 200.000 Arbeitsplätze inder Branche selbst und für die gleiche Anzahl von Jobs in Handwerk,Dienstleistung und anderen Industriebranchen. Zudem ist sie für fast30 Prozent der bayerischen Exporte verantwortlich. "Man kann zu Rechtsagen: Wenn die Auto-Industrie hustet, ist Bayern krank! Und dasHusten ist nicht zu überhören: Die Produktion im dritten Quartal laghier um sieben Prozent unter dem Vorjahresniveau", so Gaffal.Die Gründe für den Rückgang sieht die vbw unter anderem imüberhastet eingeführten WLTP-Prüfverfahren zur Bestimmung vonAbgasemissionen und Verbrauch bei Pkw: Vielfach reichte der Vorlaufnicht aus, um die Fahrzeuge entsprechend anzupassen und auszuliefern."Noch nachhaltiger belastet die unsägliche und völlig aus dem Rudergelaufene Diesel-Debatte unsere wichtigste Industrie", so Gaffal.Fehler müssen aus Sicht des vbw Präsidenten aufgearbeitet werden,allerdings darf nicht eine ganze Branche unabhängig von Fehlverhaltenpauschal abgestraft werden, die zudem viel bei der Reduzierung desSchadstoffausstoßes erreicht hat. "Die Debatte um Fahrverbote istvöllig irrational. Die Grenzwerte sind mehr als fragwürdig - sowohlwas deren Höhe anbelangt als auch was die Positionierung derMessstationen betrifft", betont er.Gerade jetzt gilt es laut vbw, die Rahmenbedingungen im Inlandpassend zu gestalten: "Die Koalition in Berlin muss nun endlichanfangen zu regieren - und zwar wachstumsfördernd sowiewirtschaftspolitisch und nicht nur sozialpolitisch", sagt Gaffal.Große Baustellen sieht er bei der Energie- und Klimapolitik, beimGesamtthema Mobilität und Verkehr, der Digitalisierung, demBürokratie-Abbau, der Fachkräftesicherung und der steuerlichenEntlastung."Sorge bereitet, dass sich das außenwirtschaftliche Umfeldeintrübt. Wir sehen erhebliche Risiken: Der Handelskonflikt zwischenden USA und China kann sich weiter verschärfen, der Handelsstreitzwischen den USA und der EU ist nicht vom Tisch, in Europa drückendie Verunsicherung über den Brexit und die Haushaltspolitik Italiensauf die Stimmung", so Gaffal.Übersicht Entwicklung vbw Index:02/2018 01/2018 02/2017 01/2017vbw Index gesamt: 135 145 145 139Lage-Index Wachstum: 157 161 158 146Prognose-Index Wachstum: 124 137 137 134Lage-Index Beschäftigung: 139 143 145 136Prognose-Index Beschäftigung: 121 137 140 139Eine grafische Darstellung des vbw Index finden Sie unter:www.vbw-bayern.de/vbw-indexPressekontakt:Dirk Strittmatter, Tel. 089-551 78-203, E-Mail:dirk.strittmatter@ibw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell