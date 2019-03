Wachstum gegen den Branchentrend im schwierigen Modemarkt: DEICHMANN-Gruppe mit größter Akquisition der Firmengeschichte / Start in China, Dubai, Estland, Lettland / Starke Expansion in den USA (FOTO)

Finanztrends Video zu



Essen (ots) -Europas größter Schuheinzelhändler DEICHMANN ist 2018 trotzschwieriger Rahmenbedingungen weiter gewachsen. Sowohl bei der Anzahlder verkauften Schuhe als auch beim Umsatz konnte dieUnternehmensgruppe ein Plus verzeichnen. Auch die Zahl der Filialenund Onlineshops stieg weiter an. 2019 setzt DEICHMANN auf weiteresWachstum - stationär, digital und in neuen Märkten. In den USAtätigte die Gruppe die größte Akquisition ihrer Firmengeschichtedurch den Zukauf einer Kette mit über 60 Filialen im BereichStreetwear und Sportschuhe.Die DEICHMANN SE mit Sitz in Essen erzielte in 25 europäischenLändern und in den USA im abgelaufenen Geschäftsjahr einenBruttoumsatz von 5,8 Milliarden Euro (netto 5 Milliarden Euro). Daswährungsbereinigte Umsatzplus liegt damit bei 2 Prozent. Verkauftwurden 2018 weltweit 178 Millionen Paar Schuhe in den Filialen undüber die Onlineshops der Gruppe - knapp ein Prozent mehr als imVorjahr. Flächenbereinigt blieb der Umsatz mit einem leichten Plusvon 0,1 Prozent stabil. 60 Prozent ihres Umsatzes erwirtschaftet dieDEICHMANN-Gruppe im Ausland. Zum 31.12.2018 betrieb die Gruppe 4.053Filialen (2017: 3.989) sowie 40 Onlineshops (2017: 36) undbeschäftigte 40.698 Mitarbeiter (2017: 39.564)."Das Jahr 2018 war für den Modehandel in Europa sehr schwierig.Vor allem das anhaltend warme Wetter hat die Entwicklung negativbeeinflusst", sagt Heinrich Deichmann, Vorsitzender desVerwaltungsrates der DEICHMANN SE. Auch für die DEICHMANN-Gruppe wardas vergangene Jahr herausfordernd. Neben den Wetterkapriolen sahsich das Unternehmen auch einem verschärften Wettbewerb durch reineOnlineanbieter und Modeunternehmen mit Schuhsortimenten gegenüber."Unter diesen Rahmenbedingungen haben wir die Unternehmensgruppeerfolgreich stabil gehalten und entgegen dem Branchentrend einWachstum erzielt", so Deichmann. "Basis dafür ist unser Markenkern,preiswerte und modische Schuhe in guter Qualität anzubieten. Aber dasallein reicht heute nicht aus, um im Wettbewerb zu bestehen. InZeiten wie diesen punkten wir damit, dass wir schon frühzeitig aufden E-Commerce gesetzt haben und unsere Omnichannel-Aktivitäten immerweiter ausbauen", so Heinrich Deichmann.Den Unternehmensgewinn nennt Heinrich Deichmann weiterhinzufriedenstellend. "Wir können auch zukünftig unser Wachstum ohneexterne Geldgeber realisieren und bleiben damit unternehmerischunabhängig", so Deichmann. "Im vergangenen Jahr hat sich erneutgezeigt, dass unser Konzept, als Familienunternehmen kontrolliertschrittweise zu wachsen, weiterhin der richtige Weg ist."Investitionen auf Rekordhöhe: Start in China und auf arabischerHalbinselVor dem Hintergrund dieser wirtschaftlichen Ausgangslage stehenauch 2019 umfangreiche Wachstumspläne auf der Agenda. Die geplantenInvestitionen für die gesamte Unternehmensgruppe liegen bei 285Millionen Euro und damit auf Rekordhöhe. Davon entfallen 102Millionen Euro auf Deutschland. Die Investitionen fließen sowohl indie Modernisierung des Filialnetzes und in die Eröffnung neuerGeschäfte im stationären Bereich als auch in dieInternationalisierung und die Digitalisierung. Für 2019 plant dieUnternehmensgruppe, weltweit 229 neue Geschäfte zu eröffnen, 256werden umgebaut.Ein neues Kapitel schlägt die Unternehmensgruppe mit ihremEngagement im Nahen Osten auf. In Dubai wird im Sommer die ersteDEICHMANN-Filiale öffnen - erstmals in der Unternehmensgeschichte miteinem Franchise-Partner, der AZADEA-Group. Dabei handelt es sich umein führendes Lifestyle-Einzelhandelsunternehmen, das seit 40 Jahrenin der Region tätig ist und derzeit über 50 führende internationaleFranchise-Konzepte in den Bereichen Mode & Accessoires, Essen &Trinken, Heimtextilien, Sportartikel, Multimedia und Beauty betreibt."Wir sehen es als großen Vorteil, mit einem lokalen Partner Schrittfür Schritt eine Region für uns zu erschließen", so HeinrichDeichmann. Bei erfolgreicher Entwicklung ist eine Expansion auf dergesamten arabischen Halbinsel sowie in Nordafrika geplant.In der ersten Jahreshälfte 2019 wird das Unternehmen zudem inChina an den Start gehen und dort online über die Plattform T-MallGlobal eine Auswahl des Sortiments anbieten. Für das laufende Jahrist außerdem der Markteintritt mit dem DEICHMANN-Konzept in Estlandund Lettland geplant. Auch das Format MyShoes, das derzeit inDeutschland, Österreich und der Schweiz vertreten ist, wird weiterinternationalisiert: In Kürze werden erste Filialen in Polen öffnen.Zuwachs in den USABereits vollzogen ist eine Akquisition in den USA. Dort hat dieDEICHMANN-Gruppe "KicksUSA" übernommen. KicksUSA wurde 2002 inPhiladelphia gegründet und betreibt zurzeit 64 Filialen an derOstküste, hauptsächlich in den Städten Philadelphia, New York und imBundesstaat New Jersey, sowie einen Onlineshop. In Zukunft sollen dieFilialen des Labels unter der Marke SNIPES geführt werden. SNIPESgehört seit 2011 zur DEICHMANN-Gruppe und expandiert seitdemkontinuierlich. SNIPES betreibt derzeit mehr als 230 Läden in neuneuropäischen Ländern und spricht eine sehr ähnliche Zielgruppe an wiedie amerikanische Neuerwerbung. "Wir haben in den USA erheblichinvestiert, weil wir auf der Basis unserer langjährigen Marktkenntnisdavon überzeugt sind, dass wir uns hier in einem Segment engagierenkönnen, das nachhaltiges Wachstum verspricht", erläutert HeinrichDeichmann den größten Zukauf der Firmengeschichte.1984 war die DEICHMANN-Gruppe mit der Übernahme von Lerner Shoeserstmalig in den USA aktiv geworden. Daraus entstand die Kette RackRoom Shoes. Deren Ladenbau-Konzept mit einer Mischung ausSelbstbedienung und Service brachte DEICHMANN damals nach Europa undetablierte es in Deutschland und später in Europa als Standard, derheute im Schuheinzelhandel längst selbstverständlich ist. Zusammenmit der 2001 übernommenen Kette Off Broadway betreibt dieDEICHMANN-Gruppe mittlerweile über 520 Filialen in den USA (StandEnde 2018).Neue digitale Impulse stärken Omnichannel-KonzeptIm wichtigen deutschen Markt wird der vorhandene Onlineshoptechnisch und optisch komplett neu gestaltet. Unter anderem ist dieEinführung von "Click & Collect" geplant. Dabei kann der KundeArtikel über den Onlineshop kaufen und in seiner Wunschfilialeabholen. Seit DEICHMANN im Jahr 2000 als erster Schuhhändlerüberhaupt seinen Onlineshop startete, hat das Unternehmen denE-Commerce konsequent zu einem umfangreichen Omnichannel-Angebotweiterentwickelt. Zurzeit verkauft die Unternehmensgruppe ihreProdukte über 40 eigene Onlineshops und vier Online-Marktplätze. DieWachstumsraten in diesem Bereich liegen weiterhin deutlich imzweistelligen Bereich."Die Vernetzung zwischen dem stationären und dem Onlinehandel istfür uns entscheidend. Wir sehen unsere Zukunft alsOmnichannel-Anbieter und wollen unseren Kunden eine nahtloseMarkenerfahrung bieten", so Heinrich Deichmann. "Sie sollen auf allenKanälen bei uns einfach und bequem shoppen können und Inspiration undSpaß am Einkauf erleben."Für die weitere Entwicklung der Digitalkompetenz setzt DEICHMANNauch auf zusätzliche externe Experten aus diesem Bereich. Daher wirddas Unternehmen in Zukunft stärker sein Profil als attraktiverdigitaler Arbeitgeber verdeutlichen, der interessante internationaleEntwicklungsmöglichkeiten in einer Unternehmensgruppe mit zurzeit 40Onlineshops in 26 Ländern bietet. Dazu startet in Kürze auch eineneue Homepage "Deichmann Digital."In der Herbst/Winter-Saison wird DEICHMANN zudem erneut mit eineminternationalen Testimonial arbeiten. Der Name wird momentan nochunter Verschluss gehalten.Deutschland: Neues Verwaltungsgebäude am Stammsitz Essen eröffnetIn Deutschland, wo die Rahmenbedingungen für den Modehandel 2018besonders schwierig waren, konnte die Unternehmensgruppe annähernddas Niveau des außergewöhnlich guten Vorjahres erreichen. Sieverkaufte im vergangenen Jahr in 1.461 Filialen und online 73,4Millionen Paar Schuhe. Der Absatz lag damit in etwa auf demVorjahresniveau, genau wie der Umsatz in Höhe von 2,3 MilliardenEuro.16.271 Mitarbeiter waren Ende 2018 in der DEICHMANN-Gruppe inDeutschland beschäftigt (2017: 15.977), darunter rund 3.000Auszubildende. Für 2019 sind rund 400 Neueinstellungen geplant. 2018haben in der Unternehmensgruppe in Deutschland 1.253 junge Leute eineAusbildung begonnen. Dabei hat das Unternehmen erstmals auch dieAusbildung zum Kaufmann im E-Commerce (m/w) angeboten. Auch in diesemJahr werden voraussichtlich wieder über 1.000 neue Auszubildendeeingestellt.Die DEICHMANN SE hat ihren Stammsitz weiterhin in Essen, ganz inder Nähe der Schuhmacherwerkstatt, die ab 1913 die Keimzelle desUnternehmens war. Heute sind in der Hauptverwaltung über 900Mitarbeiter tätig. Nach rund 16 Monaten Bauzeit wurde auf dem Geländeder Firmenzentrale im Herbst 2018 ein neues Büro- undVerwaltungsgebäude fertiggestellt. Der Neubau ergänzt die bestehendeHauptverwaltung um rund 120 weitere Arbeitsplätze. DEICHMANN hat mehrals sechs Millionen Euro in das Projekt investiert.In Deutschland sind 2019 30 neue Filialen in der Planung, 110Filialen sollen modernisiert werden. Ein Highlight wird der neueDEICHMANN-Flagship Store in München, der im Sommer eröffnen wird. Fürdas Geschäft im Joseph Pschorr Haus, Neuhauser Straße 19-21, wirdDEICHMANN ein individuelles Konzept ausarbeiten, bei dem neueHighlight-Elemente, große Screens und ein attraktiverOmnichannel-Bereich zum Einsatz kommen. Auf über 2.000 QuadratmeternVerkaufsfläche und über zwei Ebenen wird DEICHMANN sein umfangreichesAngebot präsentieren.Soziales Engagement über Verein und Stiftung"Das Unternehmen muss dem Menschen dienen" - unter dieserÜberschrift steht das Unternehmensleitbild der DEICHMANN-Gruppe. DieInhaberfamilie und das Unternehmen engagieren sich daher aufvielfältige Weise sozial im In- und Ausland.Dies geschieht zum einen über die christliche Hilfsorganisationwortundtat, ein eingetragener Verein, der 1977 von Dr. Heinz-HorstDeichmann (2014 verstorben) gegründet wurde. Auslöser war dieBegegnung mit Leprakranken im unterentwickelten Süden Indiens. Wasdamals mit einem Dorfprojekt begann, hat sich inzwischen zu einemHilfswerk entwickelt, das über 250.000 Menschen in Indien, Tansania,Moldawien, Griechenland und Deutschland erreicht. Die Schwerpunkteder Arbeit liegen im Bildungsbereich und bei der medizinischenVersorgung. Die Arbeit in den Ländern wird ausschließlich mitheimischen Fachkräften geleistet. Ziel ist es immer, Hilfe zurSelbsthilfe zu organisieren. 2015 hat Heinrich Deichmann den Vorsitzdes gemeinnützigen Vereins in der Nachfolge seines Vaters übernommen.Über die regelmäßige Hilfe durch wortundtat hinaus hat HeinrichDeichmann im vergangenen Jahr die Unterstützung von unterschiedlichenProjekten über die DEICHMANN-Stiftung forciert. Ein Schwerpunkt wardabei die Hilfe für Flüchtlinge in ihren Herkunftsländern, um dieFluchtursachen zu bekämpfen. So werden zum Beispiel caritativeOrganisationen im Jemen, im Süd-Sudan und im Libanon unterstützt, diehumanitäre Hilfe für die notleidende Bevölkerung und speziell fürFlüchtlinge leisten.Mehr zum Thema:www.wortundtat.dewww.facebook.com/wortundtat/Die DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz derGründerfamilie. Die Unternehmensgruppe ist Marktführer imeuropäischen Schuheinzelhandel. Sie beschäftigt weltweit über 40.000Mitarbeiter und betreibt über 4.000 Filialen und 40 Onlineshops.Unter dem Namen DEICHMANN werden Filialen geführt in Deutschland,Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien,Italien, Kroatien, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien,Russland, Schweden, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien,Tschechien, der Türkei und Ungarn. Darüber hinaus ist die Gruppevertreten in der Schweiz (Dosenbach/Ochsner Shoes/Ochsner Sport), inden Niederlanden und Belgien (vanHaren), in den USA (Rack RoomShoes/Off Broadway). In Deutschland gehört zudem die Roland SE zurUnternehmensgruppe. Mit der MyShoes SE ist das Unternehmen inDeutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Zum Unternehmengehört auch die SNIPES-Gruppe mit Filialen in Deutschland,Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande, Belgien, Spanien,Portugal und Italien. Für 2019 ist der Markteintritt mit demDEICHMANN-Konzept nach Estland und Lettland geplant. In Dubai werdenDEICHMANN-Filialen mit einem Franchise-Partner eröffnet. DEICHMANN SE
Unternehmenskommunikation