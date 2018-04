Wachstum aus eigener Kraft stärkt MAHLE in der Transformation (FOTO)

Stuttgart (ots) -- Starkes organisches Wachstum von 6,4 Prozent- Umsatz steigt auf 12,8 Milliarden Euro- Steigerung der Ertragskraft- Weiterhin konsequenter Fokus auf die duale Strategie- Frische Innovationskultur für die Mobilität von morgenDer MAHLE Konzern hat im Geschäftsjahr 2017 sein kontinuierlichesWachstum fortgesetzt. Mit einem deutlichen organischen Wachstum von6,4 Prozent hat MAHLE seine Marktstellung weiter ausgebaut. DerKonzernumsatz stieg 2017 um 3,8 Prozent auf 12,8 Milliarden Euro.MAHLE kontinuierlich gewachsenDamit erzielte MAHLE erneut einen Rekordwert und konnte seineMarktstellung unter den 20 weltgrößten Automobilzulieferern festigen.Besonders erfreulich: Alle Geschäftsfelder des Konzerns haben zudieser positiven Umsatzentwicklung beigetragen. Die Kernregionenerzielten merkliche Umsatzzuwächse, wobei die Regionen Südamerika(+18,1 Prozent) und Asien/Pazifik (+8,6 Prozent) am stärkstenzulegten. Damit rückt der Konzern dem strategischen Ziel einer globalausgewogenen Umsatzverteilung wieder ein gutes Stück näher.Auch die Mitarbeiterzahl entwickelte sich positiv: Zum 31.Dezember 2017 beschäftigte der MAHLE Konzern 78.277 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter - ein Plus von 2,1 Prozent. Der Zuwachs von rund1.600 Stellen resultierte zum einen aus der guten Entwicklung derNachfrage, die mit einem gesteigerten Personalbedarf einherging, undzum anderen aus der weiteren Stärkung des Mechatronik-Bereichs,inklusive der Übernahme von Nagares, heute MAHLE Electronics.Auch beim Konzernjahresüberschuss konnte MAHLE zulegen. Dieserbeläuft sich nun auf 102 Millionen Euro gegenüber 63 Millionen Euroim Vorjahr. Dies bedeutet eine deutliche Steigerung, jedoch ausgehendvon einem niedrigen Niveau. Ein wesentlicher Aspekt sind hierbei dieKosten für den Konzernumbau, beispielsweise für die Integrationzugekaufter Bereiche."Der Umbau des MAHLE Konzerns im Sinne der Anforderungen derMobilität von morgen kostet viel Geld. Dieses Geld nehmen wir in dieHand, weil wir damit in unsere eigene Zukunft investieren.Kurzfristig nehmen wir dafür auch ein schwächeres Ergebnis in Kauf",sagte Dr. Jörg Stratmann, Vorsitzender der MAHLEKonzern-Geschäftsführung, während seiner erstenBilanz-Pressekonferenz in seiner neuen Rolle als CEO des Konzerns inStuttgart. "In Zukunft müssen wir wieder einen höheren Ertragerwirtschaften, um unsere Weiterentwicklung noch stärker vorantreibenzu können."F&E-Aufwendungen weiterhin auf hohem NiveauDie F&E-Aufwendungen lagen wie im Vorjahr mit rund 750 MillionenEuro auf einem weiterhin hohen Niveau. Damit beträgt die F&E-Quote5,9 Prozent (Vorjahr: 6,1). Der leichte Rückgang resultierte ausEffizienzverbesserungen und Konsolidierungsmaßnahmen innerhalb derF&E-Organisation. Die Zahl der Entwicklungsingenieure und Technikerist leicht gestiegen: Bei MAHLE arbeiten nun rund 6.100 Personen anneuen Technologien und künftigen Innovationen. Viele dieserInnovationen werden künftig auch am MAHLE Standort in Valenciaentstehen, der von MAHLE zu einem globalen Kompetenzzentrum fürFahrzeugelektronik ausgebaut wird.Innovationen: Eintrittskarte in die mobile ZukunftAuch 2017 lag der Fokus von MAHLE auf der Umsetzung der dualenStrategie: Die weitere Optimierung von Verbrennungsmotoren undparallel das Vorantreiben der Elektromobilität. Dies bleibt dietechnologiestrategische Basis des Konzerns. Zu den technologischenHighlights 2017 zählte das Fahrzeugkonzept MEET - MAHLE EfficientElectric Transport -, das auf der IAA der Öffentlichkeit vorgestelltwurde: eine hocheffiziente, elektrische und erschwingliche Lösung fürdie urbane Mobilität der Zukunft. Weitere Meilensteine waren die neuentwickelten E-Kompressoren, die MAHLE zum Komplettanbieter vonKlimasystemen auch für Elektrofahrzeuge machen, sowie die neueGeneration von U-Flex-Ölabstreifringen, mit denen sichPartikelrohemissionen und Ölasche um bis zu 30 Prozent reduzierenlassen. "Wir werden unsere Innovationskraft noch stärker ausbauen.Unser Ziel ist es, in allen unseren Geschäftsfeldern zu denTop-3-Anbietern weltweit zu gehören. Daher richten wir alle unsereBereiche ganz konsequent auf die Anforderungen der Zukunft aus",sagte Stratmann.Frisches Klima, dynamische BelegschaftAuf die Trends in der Automobilbranche stellt sich MAHLE auchorganisatorisch ein. Die Nachfrage neuer Kunden im Markt und das hochdynamische Marktumfeld bringen verkürzte Entwicklungszyklen mit sich.Um Projekte künftig noch schneller voranzutreiben, fördert MAHLE eineflexible Zusammenarbeit in funktionsübergreifenden, globalen Teams.Eine der wesentlichen Aufgaben für das Top-Management sieht der CEOdarin, die gute Unternehmenskultur im Konzern weltweit zu stärken unddas Unternehmen damit fit für die Herausforderungen der Zukunft zumachen. "Wir haben hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,die mit viel Know-how, Engagement und Erfindungsreichtum MAHLE zu demgemacht haben, was es heute ist. Diese Stärke wollen wir noch bessernutzen, die Menschen bei MAHLE intensiver vernetzen und innerhalbunserer Mannschaft ein Klima stärken, in dem innovative Ideen fürnoch bessere Produkte gedeihen."Erwartung für 2018: weiteres WachstumDas erste Quartal 2018 verlief für MAHLE zufriedenstellend. Fürdas Gesamtjahr erwartet der Konzern ein weiteres Wachstum, das etwasmoderater als 2017 ausfallen wird. Die globalen politischenRahmenbedingungen bleiben bekanntermaßen unwägbar. Für MAHLE gilt es,die Transformation weiterhin konsequent umzusetzen. "Wir sind aufeinem guten Weg. Technologisch, organisatorisch, finanziell undkulturell", sagte Stratmann.Über MAHLEMAHLE ist ein international führender Entwicklungspartner undZulieferer der Automobilindustrie sowie Wegbereiter für die Mobilitätvon morgen. Der MAHLE Konzern hat den Anspruch, Mobilitäteffizienter, umweltschonender und komfortabler zu gestalten, indem erden Verbrennungsmotor weiter optimiert, die Nutzung alternativerKraftstoffe vorantreibt und gleichzeitig das Fundament für dieflächendeckende Einführung der Elektro-mobilität legt. DasProduktportfolio deckt alle wichtigen Frage-stellungen entlang desAntriebsstrangs und der Klimatechnik ab - für Antriebe mitVerbrennungsmotoren gleichermaßen wie für die Elektromobilität.Produkte von MAHLE sind in mindestens jedem zweiten Fahrzeug weltweitverbaut. Auch jenseits der Straßen kommen Komponenten und Systeme vonMAHLE zum Einsatz - ob in stationären Anwendungen, mobilenArbeitsmaschinen, Schiffen oder auf der Schiene.Der Konzern hat im Jahr 2017 mit rund 78.000 Mitarbeitern einenUmsatz von rund 12,8 Milliarden Euro erwirtschaftet und ist mit 170Produktionsstandorten in 32 Ländern vertreten. In 16 großen Forschungs- und Entwicklungszentren in Deutschland, Großbritannien, Luxemburg, Spanien, Slowenien, den USA, Brasilien, Japan, China und Indien arbeiten 6.100 Entwicklungsingenieure und Techniker an innovativen Lösungen für die Mobilität der Zukunft.