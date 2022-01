Wachstum, Value & Turnaround: Diese Aktie befindet sich irgendwie in der Mitte

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Möchtest du dich für Wachstum, für Value und auch für einen Turnaround rüsten? Für gewöhnlich gilt, dass man sich als Investor entscheiden muss. Das eine bedingt nicht unbedingt das andere. Wert und Wachstum sind häufig unterschiedliche Ansätze.

Es gibt jedoch einen spannenden Konzern, der dir alle Möglichkeiten offenhält: Value und Turnaround sind ebenso möglich wie ein beständiges Wachstum in einem Megatrend-Markt. Wobei offenbar auch der wertorientierte Bereich vor einer signifikanten Veränderung steht. Schauen wir einmal, was Foolishe Investoren wissen müssen.

Wachstum, Value, Turnaround: Walt Disney bietet alles!

Die Aktie, die sowohl Wachstum als auch Value und ein Quäntchen Turnaround bietet, ist die von Walt Disney (WKN: 855686). Der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern bietet, grob gesagt, mit dem Streaming einen Wachstumsmarkt sowie mit den Freizeitparks und Kreuzfahrten einen Value- und Turnaround-Zugang. Wobei das eine eher oberflächliche Perspektive ist.

Alleine das Streaming bietet zum jetzigen Zeitpunkt sowohl Wachstum als auch Turnaround. Per Ende des vergangenen Quartals konnte der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern lediglich 2 Mio. Neukunden bei Disney+ gewinnen sowie ca. 4 Mio. Neukunden über alle Streaming-Dienste verteilt. Das ist nicht der Anspruch des Managements. Mit 33 Mrd. US-Dollar investiert in neuen Content im Jahr 2022, mit Klassikern aus Franchises wie Star Wars und Filmstarts direkt in den eigenen Diensten möchte man das Wachstum ankurbeln. Auch Querverkäufe über die Dienste hinweg können das Nutzerwachstum anregen.

Eher Value hingegen gilt das Freizeitparksegment, das ohne Zweifel während der Pandemie nicht gerade florierte. Aber auch in diesem Bereich gibt es neue, spannende Möglichkeiten, die für Wachstum stehen. Genie und Lightning-Lane basieren darauf, die bestehenden Besucher der Freizeitparks besser zu monetarisieren und mehr durchschnittlichen Umsatz je Besucher zu generieren. Perspektivisch möchte das Management von Walt Disney außerdem die Freizeitparks in die virtuelle Realität oder das Metaversum hieven. Ohne Zweifel ist auch das eine spannende Möglichkeit, um dieses Segment weiter zu entwickeln und das Besuchererlebnis zu personalisieren. Vielleicht gilt das auch für die Monetarisierung. Value, Turnaround und Wachstum ist daher eigentlich sowohl im Streaming als auch im Freizeitsegment möglich.

Aktie auch bewertungstechnisch in der Mitte

Wachstum, Value und Turnaround erkennen wir bei Walt Disney gegenwärtig auch, wenn wir die Bewertung betrachten. Bei einem Aktienkurs von ca. 139 Euro liegt die Aktie gemessen am Rekordhoch rund 19 % im Minus. Weder Value noch Wachstum scheinen daher so richtig zu passen. Aber auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,6 auf Basis der Zahlen von vor der Pandemie zeigt, dass weder Value noch Wachstum so richtig in die aktuelle Bewertung passen.

Ich bin daher überzeugt, dass Walt Disney wirklich eine Aktie ist, die eine Menge zu bieten hat, und für Investoren, die auf der Suche nach einer Mitte sind, eine attraktive Wahl darstellt.

