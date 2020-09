Wachstum der Transaktionen von NetCents Technology hält an, im August wurden Transaktionen im Wert von über 5 Millionen Dollar getätigt

Quelle: IRW Press

Vancouver, B.C., 14. September 2020 – NetCents Technology Inc. („NetCents“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein Unternehmen für Zahlungen in Kryptowährungen, freut sich bekannt zu geben, dass es im August 5 Millionen Dollar an Transaktionen innerhalb der NetCents-Plattform überschritten hat, was einem Anstieg von 25% gegenüber Juli entspricht.

