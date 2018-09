Wachstum der Modeonlinehändler von Rocket Internet gebremst - Verluste sinken

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die zum Berliner Startup-Inkubator Rocket Internet zugehörigen Modeonlinehändler haben ihre Umsätze im zweiten Quartal verbessert.



Dabei wurde das Wachstum erheblich durch negative Währungseffekte belastet - die in der Global Fashion Group (GFG) zusammengefassten Unternehmen sind fast ausschließlich in Wachstumsmärkten wie Osteuropa, Asien und Brasilien tätig. Der Umsatz stieg um 5,6 Prozent auf 297,8 Millionen Euro, wie die GFG am Freitag in Luxemburg mitteilte. Währungsbereinigt lag das Plus bei 21,1 Prozent.

Die Verluste konnte die Gruppe weiter verringern. In den Monaten April bis Juni reduzierte sich der Fehlbetrag beim operativen Ergebnis (Ebitda) von 12,1 Millionen auf 6,8 Millionen Euro.

Die Aktie von Rocket Internet liegt vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 1,62 Prozent im Plus und ist damit Spitzenreiter im MDax, der die mittelgroßen Unternehmen Deutschlands abbildet./nas/fba