Wachstum: Milestone Systems meldet Rekordeinnahmen und bereitet sich auf die nächste Wachstumsphase vor

Kopenhagen, Dänemark (ots) -- Der Anbieter für Videotechnologie Milestone Systems steigert seinen Vorjahresumsatz um 12 Prozent und erzielt 2021 einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro.- Das Unternehmen setzt in seiner Wachstumsstrategie vor allem auf qualifizierte Mitarbeitende.Der Anbieter für Videotechnologie Milestone Systems hat das Jahr 2021 mit einem Rekordumsatz von 1,1 Milliarden Dänischen Kronen (DKK) bzw. rund 150 Millionen Euro abgeschlossen. Der Umsatzanstieg ist auf starke Partnerbeziehungen, Produkteinführungen und gezielte Anstrengungen in der gesamten Organisation zurückzuführen. Der Umsatz 2021 ist das dritte Jahr in Folge, in dem Milestone mehr als 1 Milliarde Dänische Kronen umsetzt.Zwölfprozentige Steigerung des Umsatzes im Vergleich zum VorjahrMilestone Systems, ein führendes Unternehmen im Bereich der datengesteuerten Videotechnologie, verzeichnete einen Umsatz von 1,1 Milliarden DKK, was einer Steigerung von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Neue Produkteinführungen und Kund:innen, die ihre Sicherheitsinfrastruktur installieren oder ausbauen wollen, führten u.a. zu diesem Umsatzwachstum. Darüber hinaus setzten Schlüsselindustrien verstärkt auf Videotechnologie, die über den Sicherheitsbereich hinausgeht, um z.B. Untersuchungen mit intelligenten Analysen durchzuführen, Geschäftsprozesse zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern."2021 war ein erfolgreiches Jahr für Milestone Systems. Unsere branchenführende Videomanagement-Plattform ist sehr gefragt, und unser Team hat eine erstklassige Leistung erbracht. Dies führte zu einem erheblichen Umsatzwachstum trotz anhaltender Covid-Restriktionen und Lieferengpässen in mehreren Märkten. Der Umsatz wurde auch durch die kontinuierliche Erweiterung unseres Kundenstamms, starke Fortschritte im Gastgewerbemarkt sowie neue Branchenentwicklungen im Bereich Smart Cities angekurbelt. Wir freuen uns darauf, unser Angebot in Zusammenarbeit mit unseren Kund:innen und Partner:innen weiterzuentwickeln", sagt Thomas Jensen, CEO von Milestone Systems.Investitionen in Mitarbeitende und Anlagen bilden eine solide Grundlage für künftiges WachstumIm Jahr 2021 erweiterte Milestone Systems sein Führungsteam um zwei wichtige Neueinstellungen, um die Bereiche Marketing und Personalwesen zu stärken. Darüber hinaus stellte das Unternehmen mehr als 100 neue Mitarbeitende ein und überschritt damit zum ersten Mal die Marke von 1.000 Beschäftigten. Die neuen Kolleg:innen, die in der gesamten globalen Organisation tätig sind, werden u.a. den Partnervertrieb entwickeln und ausbauen und zu neuen technologischen Entwicklungen beitragen. Am Hauptsitz des Unternehmens in Brøndby, Dänemark, sind rund 500 Personen beschäftigt.Thomas Jensen fügt hinzu: "Wir glauben an den "People First"-Ansatz, d.h. unser Team, unsere Kund:innen und Partner:innen sind unser wichtigstes Kapital. Wir haben in qualifizierte Mitarbeitende investiert, um uns auf die nächste Stufe zu bringen. Wir befinden uns in einer guten Position am Markt und unsere Plattform setzt neue Maßstäbe für Videotechnologie-Lösungen. Jetzt ist es an der Zeit, die Grundlage für künftiges Wachstum zu schaffen, das von unseren neuen Kolleg:innen unterstützt wird, während wir unsere ehrgeizige Wachstumsstrategie weiter verfolgen."Zusätzlich zu den Neueinstellungen hat Milestone in Forschung und Entwicklung investiert und neue, strategische Initiativen gestartet. Lars Larsen, CFO von Milestone, erläutert die finanziellen Ergebnisse des Jahres 2021 im Zusammenhang mit diesen Investitionen: "Um unsere starke Position auf dem Markt weiter auszubauen, haben wir unsere Organisation vorrangig auf neue Möglichkeiten ausgerichtet. Aufgrund dieser Strategie ist unser Betriebsergebnis um 17 Prozent niedriger als 2020. Dennoch erzielte Milestone im Jahr 2020 einen zufriedenstellenden Gewinn von über 16 Millionen Euro vor Steuern.", sagt Lars Larsen.Über Milestone SystemsMilestone Systems ist ein führender Anbieter von Plattformen für Videomanagement-Software; eine Technologie, die der Welt hilft, Sicherheit zu gewährleisten, Vermögenswerte zu schützen und die Geschäftseffizienz zu steigern. Milestone ermöglicht eine offene Plattform-Community, die die Zusammenarbeit und Innovation bei der Entwicklung und Nutzung von Netzwerk-Videotechnologie vorantreibt, mit zuverlässigen und skalierbaren Lösungen, die sich in mehr als 500.000 Installationen weltweit bewährt haben. Milestone wurde 1998 gegründet und ist ein eigenständiges Unternehmen innerhalb der Canon-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter: www.milestonesys.com (http://www.milestonesys.com/).Pressekontakt:PressekontaktJannes Zwirner | jannes.zwirner@tonka-pr.com | +49 172 36.50.385Julia Trzinski | julia.trzinski@tonka-pr.com | +49 179 61.78.513Original-Content von: Milestone Systems, übermittelt durch news aktuell