Wachstum, Dividende & moderate Bewertung? Das ist deine Aktie!

Wer als Investor auf der Suche nach einem starken Wachstum, einer Dividende und einer moderaten Bewertung ist, der wird häufig einen Kompromiss eingehen müssen. So ist es beispielsweise schon eine Kunst, eine Dividendenaktie mit solidem Wachstum zu identifizieren. Und gleichzeitig ein Kunstgriff, wenn die Bewertung dann noch passt.

Dennoch könnte es eine Aktie geben, die diesen Mix auf sich vereint: Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH). Schauen wir im Folgenden daher einmal, was es zu den drei Stichworten Wachstum, Dividende und moderate Bewertung zu wissen gilt. Es könnte eine interessante Aktie auf dich warten.

1. Starkes Wachstum!

Alleine ein Blick auf die letzten Quartalszahlen reicht, um zu sehen: Ja, Innovative Industrial Properties kann definitiv mit rasanten Wachstumsaktien mithalten. So kletterten die Umsätze im Jahresvergleich um 183 % auf 24,3 Mio. US-Dollar. Das Nettoergebnis stieg um 322 % auf 13 Mio. US-Dollar und die Funds from Operations legten um bemerkenswerte 263 % auf 21,0 Mio. US-Dollar zu. Wie gesagt: Das reicht, um als Wachstumsaktie durchzugehen.

Was ist der Treiber hinter dem Wachstum von Innovative Industrial Properties? Ein Mix aus mehreren Dingen. Zum einen ist Innovative Industrial Properties als Real Estate Investment Trust noch vergleichsweise klein, wie ein Blick auf die Umsätze und Ergebnisse unterstreicht. Zum anderen bedient der REIT allerdings die stark wachsende Cannabis-Branche, die teilweise deutlich unterfinanziert ist. Das sichert hohe Mieterlöse. Zudem wirkt sich jede Akquisition noch stark auf die Ergebnisse aus, auch wenn diese zum Teil durch Verwässerungen finanziert werden.

Das Wachstum der Funds from Operations um zuletzt 100 % im Jahresvergleich zeigt jedoch: Trotz der Verwässerungen werden auch Ergebnisse auf Basis einzelner Aktien erzielt. Der junge, dynamische und wachstumsstarke Ansatz scheint daher zu funktionieren.

2. Dividende

Trotz dieses Wachstums und des jungen Stadiums zahlt Innovative Industrial Properties bereits eine ordentliche Dividende aus. Zuletzt belief sich die quartalsweise Ausschüttung auf 1,06 US-Dollar. Bei einem momentanen Aktienkurs von 117,72 US-Dollar (04.09.2020, maßgeblich für alle Kurse) beliefe sich die Dividendenrendite auf 3,60 %. Zumindest auf annualisierter Basis.

Das Wachstum schlug sich in den letzten drei Jahren seit dem Börsengang auch im Dividendenwachstum nieder. Wenn wir das durchschnittliche Dividendenwachstum pro Jahr berechnen, erhalten wir ausgehend von einer ersten Quartalsdividende von 0,15 US-Dollar eine durchschnittliche Wachstumsrate von über 90 %. Wobei man als Einkommensinvestor natürlich die vergleichsweise geringe Ausgangslage würdigen sollte.

Trotzdem: Innovative Industrial Properties erhöhte zuletzt die Dividende je Aktie um weitere 0,06 US-Dollar, was zeigt, dass das Wachstum anhält. Außerdem hat der US-REIT bislang die eigene Dividende für drei Quartale lediglich konstant gehalten. Das zeigt, dass es in naher Zukunft weiteres Ausschüttungswachstum geben dürfte. Zumal der US-REIT jetzt auch zeigt, dass die Dividende auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten nicht gesenkt wird.

3. Eine moderate Bewertung

Trotz dieser spannenden, wachsenden und dividendenstarken Ansätze ist die Bewertung von Innovative Industrial Properties noch immer moderat. Vor allem, wenn wir das Wachstum würdigen.

Im zweiten Quartal dieses Geschäftsjahres kam der Real Estate Investment Trust auf Funds from Operations in Höhe von 1,19 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs entspräche das einem Kurs-FFO-Verhältnis von 24,7. Auch hier gilt natürlich: Auf annualisierter Basis. Aber ist das wirklich günstig?

Spielen wir ein wenig mit dem Wachstum herum: Selbst wenn wir überzeugt sind, dass sich das Wachstum konsequent verlangsamen wird und Innovative Industrial Properties in den nächsten drei Jahren bloß um 50 % pro Jahr wachsen würde, so würde das Bewertungsmaß auf ein Kurs-FFO-Verhältnis von rund 7,3 sinken. Das wäre definitiv günstig.

Zu berücksichtigen ist außerdem, dass das hieße, dass sich das Wachstum halbieren würde. Unsere Annahme könnte daher sogar vergleichsweise konservativ sein.

Innovative Industrial Properties: Eine spannende Aktie!

Innovative Industrial Properties kann entsprechend vieles bieten. Klar hat der REIT auch seine Risiken. Cannabis ist ein junger Markt. Sollte es zu einer Legalisierung auf US-Bundesstaatsebene kommen, so könnte sich das Marktumfeld eintrüben. Auch ein höherer Leerstand könnte das Wachstum verlangsamen. Vor allem, da Innovative Industrial Properties noch vergleichsweise jung ist.

Trotzdem: Wer ein starkes Wachstum, eine Dividende und eine moderate Bewertung sucht, der wird hier fündig. Ob die Aktie für dich ein Kauf ist? Das ist letztlich deine finale Entscheidung.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

