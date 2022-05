Wachstum & Dividende: Top-Aktien, die alles mitbringen!

Heute soll es um zwei Top-Aktien gehen, die beim Thema Wachstum und Dividende quasi alles mitbringen. Wobei der Titel vielleicht etwas irreführend ist: Es geht um eine Dividendenaktie und eine Wachstumsaktie, die jedoch gegenwärtig maximal viele Attraktivitätsmerkmale auf sich vereinen.

Bereit? Dann geht es los. Zunächst mit einer Top-Aktie, die beim Thema Dividende viele Facetten auf sich vereint, die Einkommensinvestoren regelmäßig suchen.

Dividende: Top-Aktie Innovative Industrial Properties!

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) ist die Top-Aktie, die beim Thema Dividende viele attraktive Facetten auf sich vereint. Derzeit gibt es aufgrund eines ordentlichen Discounts sogar eine Dividendenrendite von über 5 %, womit wir hier ebenfalls Value-Vorzüge erkennen können. Auslöser ist neben der Growth-Schwäche ein Shortseller-Bericht, der die Aktie zuletzt korrigieren ließ.

Aber bleiben wir bei den Vorzügen der Dividendenaktie. Neben 5 % Dividendenrendite gibt es nämlich ein starkes Dividendenwachstum. Zuletzt erhöhte das Management die Ausschüttungssumme je Aktie um 16,7 % im direkten Quartalsvergleich. Von 1,50 US-Dollar je Vierteljahr ging es auf 1,75 US-Dollar hinauf. Dadurch stieg auch die Jahresdividende von 6,00 US-Dollar auf 7,00 US-Dollar, was ein bemerkenswertes Wachstum ist. Mit einer solchen, hohen Ausschüttungsrendite finden wir das eher selten.

Eine Top-Aktie mit Dividende ist Innovative Industrial Properties auch, was das operative Wachstum angeht. Die Funds from Operations je Aktie kletterten zuletzt bereinigt von 1,47 US-Dollar auf 2,04 US-Dollar. Trotzdem liegt das Kurs-FFO-Verhältnis im Moment bei einem Wert von unter 20. Etwas Unsicherheit ist daher grundsätzlich vorhanden. Aber auch mit einer tadellosen Dividendenhistorie seit dem Börsengang können wir sagen: Dieser REIT besitzt alles, was Einkommensinvestoren eigentlich sehen wollen.

Etsy: Value für Wachstum?

Eine Dividende besitzt Etsy (WKN: A14P98) nicht, aber dafür handelt es sich hierbei um eine Top-Aktie, die langfristig Wachstum verspricht, aber im Moment eher wie eine Value-Aktie bepreist ist. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27 lässt für eine Wachstumsaktie auf eine preiswerte Bewertung schließen. Zudem erkennen wir anhand dieser Kennzahl, wie profitabel der E-Commerce-Akteur eigentlich ist.

Etsy hat im Moment eine leichte Durststrecke, was das Wachstum angeht. Die Welt befindet sich im Moment in einer Re-Opening-Phase, was vielen E-Commerce-Akteuren zugesetzt hat. Langfristig sollten die Verbraucher jedoch wieder in den Onlinehandel zurückfinden und entsprechend auch deutlich stärkere Wachstumsraten ermöglichen. Entscheidend wäre, dass es mittel- bis langfristig ein deutlicheres Gewinnwachstum als Umsatzwachstum geben würde, um diese Neubewertung weiter anzustoßen.

Das Management dieser Top-Aktie sieht ein Marktpotenzial, das in die Billionen US-Dollar gehen soll. Bei einem Gross Merchandise Volume von zuletzt über 13 Mrd. US-Dollar kratzen wir gerade erst an der Oberfläche der Möglichkeiten. Weiteres Wachstumspotenzial sollte daher vorhanden sein, nur dass die Bewertung jetzt eben sehr, sehr preiswert ist.

Der Artikel Wachstum & Dividende: Top-Aktien, die alles mitbringen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Etsy und Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2022