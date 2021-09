Wachstum & Dividende? Diese defensive Top-Aktie macht’s möglich!

Eine defensive Top-Aktie, die Wachstum und Dividende ermöglicht? Ohne Zweifel könnte das für Foolishe Investoren interessant sein. Insbesondere wenn das Geschäftsmodell zeitlos ist und über Jahre und Jahrzehnte solide Renditen verspricht. Ja, auch mit Blick auf die Dividenden und die Ausschüttungsrenditen.

Die Top-Aktie, die das möglich macht, ist für mich die von BB Biotech (WKN: A0NFN3). Riskieren wir heute einen Blick darauf, woher das Wachstum langfristig orientiert kommen kann. Sowie auch, woher wachsende Dividenden ermöglicht werden. Ohne Zweifel ein defensiver Mix, der für Foolishe Investoren zeitlos und vielversprechend sein könnte.

Defensive Top-Aktie BB Biotech: Woher kommt das Wachstum?

BB Biotech ist keine Top-Aktie, die ein solides Wachstum ermöglicht. Wobei der Markt grundsätzlich trotzdem ein Treiber des Wachstums sein kann. Als Beteiligungsgesellschaft tickt das Geschäftsmodell hier jedoch ein wenig anders.

Es geht nicht darum, langfristig orientiert die Umsätze zu steigern. Oder aber den Gewinn je Aktie. Nein, das was bei dieser Beteiligungsgesellschaft das Wachstum und steigende Kurse ermöglichen dürfte, ist der innere Wert der Aktie. Auch sehr häufig bezeichnet als das Net Asset Value je Aktie, das das Management von BB Biotech in der eigenen Investor-Relations-Sektion ausweist.

BB Biotech ermöglicht als defensive Top-Aktie die Option, vom Wachstumsmarkt der Biotechnologie zu profitieren. So beispielsweise auch von spannenden Impfstoff-Aktien zu partizipieren. Moderna ist schließlich zur Top-Holding aufgestiegen. Aber auch von Entwicklungen in Bereichen wie der Onkologie oder seltenen Erkrankungen zu profitieren. Ein insgesamt diversifizierter und defensiver Ansatz.

Dass der Ansatz funktioniert, zeigt der Blick auf den Chart: In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Aktienkurs fast verdoppelt. Das zeigt, dass hier eine Top-Aktie mit Wachstum möglich ist. Oder Aktienkursrendite, wenn du es genau nehmen möchtest. Wobei die Biotechnologie ein klarer Wachstumsmarkt ist und das Portfolio vor spannenden Chancen nur so strotzt.

Eine wachsende Dividende!

BB Biotech ist jedoch auch eine wachsende Top-Aktie, die eine steigende Dividende ermöglicht. Zur Erinnerung: Die Dividendenpolitik des Unternehmens sieht vor, in jedem Jahr eine Dividende in Höhe von 5 % an die Investoren auszuzahlen. Wobei für jedes Börsenjahr der durchschnittliche Referenzkurs im Dezember des Vorjahres ermittelt wird.

Die Investitionsthese für eine wachsende Dividende ist auch hier denkbar einfach: Schafft es das Management der Top-Aktie, den Wert der Aktie zu steigern, wachsen automatisch auch die Ausschüttungen. Crash und Korrekturen können zwar für Kürzungen sorgen. Mittel- bis langfristig erhöhen Wertsteigerungen bei der Aktie jedoch die Dividende.

Für mich ist BB Biotech daher eine Top-Aktie, die Dividende und Wachstum ermöglichen kann. Oder eine solide Kursperformance, wenn wir es genau nehmen wollen. Ein interessanter Mix, den man sich durchaus näher ansehen könnte.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech. The Motley Fool empfiehlt Moderna.

