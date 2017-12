Wachsender Konsumwahn an Weihnachten: Deutschlands Kids wünschen sich immer mehr

München (ots) - Deutsche Kinder und Jugendliche wünschen sichimmer mehr zu Weihnachten, wie das Energieunternehmen E.ON mit eineraktuellen YouGov-Umfrage unter Eltern in Deutschland herausfand. 30Prozent der Befragten gaben an, dass sich ihr Kind Geschenke im Wertvon über 200 Euro wünscht. Ganz im Gegensatz zu sich selbst alsJugendliche: Gefragt nach ihren damaligen Wünschen, kamen nur 13Prozent auf einen ähnlich hohen Gesamtwert. Die meisten (30 Prozent)wünschten sich Geschenke mit einem Gegenwert zwischen 50 und 100Euro, knapp ein Fünftel sogar nur unter 50 Euro. Je jünger diebefragten Elternteile, desto mehr haben aber auch sie selbst sichschon zu Weihnachten gewünscht und auch bekommen. Generation Y und Zsind also deutlich verwöhnter als ihre Vorgänger - und fordern dasauch in Wünschen ein.Geld, Elektrogeräte und Computerspiele sind am beliebtestenUnabhängig vom Gegenwert der Wünsche ist Geld mit rund einemViertel der Antworten unterm Weihnachtsbaum am beliebtesten. Dabeigilt die Faustregel: Je älter das Kind, desto eher wünscht es sichGeld. Unter den 15- bis 18-Jährigen sind es mehr als 40 Prozent. Auchbei den Eltern waren die Moneten das liebste Mitbringsel vonWeihnachtsmann und Christkind: 37 Prozent der Befragten nannten Geldals häufigsten Weihnachtswunsch von damals.Unterhaltungselektronik wie Fernseher oder Computer liegen diesesJahr mit 22 Prozent nur knapp hinter den Geldgeschenken, ambeliebtesten sind sie bei der Altersgruppe der 12- bis unter14-Jährigen. Bei den Eltern schaffte es diese Kategorie nur auf Platzfünf der begehrtesten Weihnachtsgeschenke der Jugend, immerhin abernoch mit einem Fünftel der Antworten. Da die Geräte immer effizienterwerden, brauchen sich Eltern heutzutage über die Folgekosten derAnschaffung keine Sorgen mehr zu machen. Beispiel Fernseher: DerRöhrenfernseher, den die meisten Eltern noch im Jugendzimmer stehenhatten, verbrauchte viermal mehr als der LED-Flachbildschirm, auf demihr Nachwuchs heute Filme streamt oder Videospiele zockt. Letzteresind das drittliebstes Weihnachtsgeschenk der heutigen Kinder undJugendlichen, dicht gefolgt von Büchern, Bekleidung und Gutscheinen.Keine Ponys, Katzen oder EinhörnerDie von Eltern am meisten gefürchtete Antwort auf die Frage, wassich der Nachwuchs auf Weihnachten wünscht, nämlich ein Haustier, istallen Vorurteilen zum Trotz keine häufige - und ist es noch niegewesen. Ob Pony, Katze, Hase oder Einhorn, egal ob Eltern (neunProzent) oder Kinder (fünf Prozent), egal welches Alter: Haustiereals Weihnachtsgeschenk waren und sind gleich unbeliebt.Musik ist der größte Verlierer unter den WeihnachtswünschenLagen Schallplatten, Kassetten und CDs mit rund einem Fünftel derAntworten bei den Eltern noch auf Platz Vier der beliebtestenWeihnachtswünsche als Jugendliche, stehen sie heute nur noch beisieben Prozent der Kids auf dem Wunschzettel. Dank Youtube, Spotifyund Co. ist der physische Besitz von Musik für die jüngerenGenerationen offensichtlich überflüssig geworden - sie hörenhauptsächlich auf dem Smartphone, wie eine E.ON-Studie im Frühjahr2017 gezeigt hatte. Für den Energieverbrauch im Haushalt ist dasdurchaus eine positive Entwicklung: Musikhören übers Handy benötigtnur einen Bruchteil der Energie einer Stereoanlage und spart so etwa45 Euro Stromkosten im Jahr.Ost und West: Unterschiede und Gemeinsamkeiten damals und heuteEltern, die heute in den neuen Bundesländern leben, waren alsJugendliche deutlich bescheidener als ihre Pendants im Westen: Siewünschten sich wesentlich häufiger Geschenke unter 50 Euro (28Prozent vs. 17 Prozent), Geschenke über 200 Euro kamen insgesamt nurfür jeden Zehnten in Frage. Diese Tendenz spiegelt sich auch beiihrem Nachwuchs wider, wenn auch in einer höheren Preisklasse: ImOsten wünscht sich ein Drittel der Kinder und Jugendliche aktuelletwas zwischen 50 und 100 Euro, im Westen sind es nur 21 Prozent.Hier wünschen sich die meisten (31 Prozent) etwas ab 200 Euroaufwärts. Im Osten äußern nicht einmal ein Viertel der Kinder undJugendlichen so teure Wünsche.Was die Art der Wünsche unter den Kindern und Jugendlichen vonheute angeht, unterscheiden sich der ehemalige Osten (ohne Berlin)und Westen dagegen kaum noch. Einziger Punkt: Im Osten sindGeldgeschenke nicht ganz so beliebt, hier haben Elektrogeräte undComputerspiele die Nase vorn. Bei der Elterngeneration waren dieUnterschiede wesentlich deutlicher. Die Eltern, die heute in denneuen Bundesländern leben, wünschten sich als Jugendlichebeispielsweise deutlich häufiger Bekleidung zu Weihnachten als die,die heute im Westen leben. 