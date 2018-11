Wachsende Motorleistung der Pkw führt zu steigenden CO2-Emissionen

Wiesbaden (ots) - Die durch Pkw in Deutschland verursachtenKohlendioxid-Emissionen nehmen kontinuierlich zu. Im Jahr 2017 wurdeninsgesamt 115 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) mitteilt, entspricht das einer Zunahme gegenüber2010 um 6 %.Höhe und Entwicklung der CO2-Emissionen werden von folgendenFaktoren beeinflusst: der durchschnittlichen Motorleistung, derFahrleistung (Fahrzeugbestand und durchschnittliche Fahrleistung)sowie dem Durchschnittsverbrauch (Liter je 100 Kilometer) derFahrzeuge.Die durchschnittliche Motorleistung neuzugelassener Pkw ist in denletzten sieben Jahren um 16 % angestiegen. So hatten dieNeuzulassungen des Jahres 2017 eine Motorleistung vondurchschnittlich 111 Kilowatt (kW). 2010 hatte sie noch bei 96 kWgelegen. An den CO2-Emissionen hatten die Fahrzeuge mit einerMotorleistung über 100 kW einen Anteil von über 50 %. 2010 waren esnoch 36 % gewesen.Die Fahrzeugbestände sind von 2010 bis 2017 um 10 % gewachsen.Gleichzeitig hat die Fahrleistung aller Pkw um 9 % zugelegt. 2017verbrauchten 46 Millionen Pkw gut 46 Milliarden Liter Kraftstoff.Zwar ist der Durchschnittsverbrauch der Pkw seit 2010 um rund 3 %gesunken. Aufgrund der Zunahme von Bestand und Fahrleistungen ist derKraftstoffverbrauch insgesamt jedoch stetig gestiegen. 2017 lag er um6 % höher als im Jahr 2010. Bei den Diesel-Pkw mit mehr als 100 kWLeistung ist der Verbrauch in diesem Zeitraum sogar um 69 %gestiegen. Aber auch bei den Benzinern ist der Verbrauch derleistungsstarken Pkw kontinuierlich gewachsen (+15 %), obwohl derVerbrauch der Benziner insgesamt im gleichen Zeitraum um 9 % gesunkenist.Die gestiegene Motorleistung der deutschen Pkw führte im Jahr 2017im Vergleich zu 2010 zu einem rechnerischen Zuwachs derCO2-Emissionen um 8 Millionen Tonnen. Die Zunahme von Beständen undFahrleistungen sorgte für eine rechnerische Erhöhung derCO2-Emissionen um weitere 6 Millionen Tonnen. Einzig die gesunkenenDurchschnittsverbräuche (Liter je 100 Kilometer) wirkten diesenbeiden Faktoren mit einer rechnerischen Absenkung um 7 MillionenTonnen entgegen, konnten sie aber nicht kompensieren.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Umweltökonomische Gesamtrechnungen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 27 84,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell