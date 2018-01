Wachsende Mitgliederanzahl bei der SpardaBW

Stuttgart (ots) - Die Sparda-Bank Baden-Württemberg hat einerfolgreiches Jahr hinter sich, das von Mitgliederzuwächsen, einerpositiven Volumenentwicklung und einer stabilen Ertragslage geprägtist. Auch in 2018 bleibt das Girokonto ohne Kontoführungsgebühren undes werden keine Negativzinsen eingeführt, bestätigte derVorstandsvorsitzende Martin Hettich in seinem Vorstandsbericht zumJahresauftakt. Dabei ist dies in der Finanzbranche kein Selbstläufer:Mangelnde Immobilienangebote, die Zinspolitik der EZB, diegesetzliche Regulatorik aber auch neue Anbieter, bestärkt durch dieDigitalisierung, setzen die Branche zunehmend unter Druck.Der Wettbewerb um das Privatkundengeschäft hat sich in 2017 weiterverschärft und das Geschäftsmodell der Sparda-Bank Baden-Württemberghat sich dabei als klarer Wettbewerbsvorteil herausgestellt. "DasJahr 2017 war geprägt von Gebühreneinführungen oderGebührenerhöhungen in der Bankenlandschaft. Das hat uns in die Kartengespielt, denn wir bieten das Girokonto auch weiterhin ohneKontoführungsgebühren an.", leitet Martin Hettich,Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Baden-Württemberg, ein. Diesbestätigt auch die FMH-Finanzberatung im Auftrag von n-tv und vergabder Sparda-Bank Baden-Württemberg die Auszeichnung "Bestes regionalesGehaltskonto" in Baden-Württemberg. Ergänzt um den konsequentenAusbau weiterer digitaler Services hat dies zu einemMitgliederzuwachs von 514.224 auf 522.571 (1,6%) geführt. Damit istdie Sparda-Bank Baden-Württemberg bereits seit Ende 2016 diemitgliederstärkste Genossenschaftsbank in Deutschland.Digitalisierung macht Banking einfacher und ökologischnachhaltigerÜber 100.000 Girokunden haben sich in 2017 für das umweltschonendeelektronische Auszugsarchiv entschieden. Darüber können Kontoauszüge10 Jahre lang abgerufen werden - papierlos, ohne Postversand oderlange Wege zum Kontoauszugsdrucker. Services wie die BankingApp unddie ServiceApp ermöglichen es, Bankgeschäfte von überall und zu jederZeit erledigen zu können sowie Kontotransaktionen durchzuführen oderNeuigkeiten der Bank zu erfahren. Die Beratungen der Bank perVideochat stellen eine gute Ergänzung zum Angebot in der Filiale darund erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Dabei setze dieGenossenschaftsbank im Jahr 2018 noch mehr auf das ThemaNachhaltigkeit. Geplant ist zum Beispiel auch die Pflanzung einesBaumes in heimischen Wäldern für jedes neue Mitglied. "DieDigitalisierung verändert Tag für Tag das Verhalten unserer Kunden.Unsere Aufgabe ist es, diese Veränderungen einfach und mit einemMehrwert für den Kunden zu gestalten", so der VorstandsvorsitzendeMartin Hettich weiter. Dabei ist digitale Sicherheit besonderswichtig.Neues TAN-Verfahren noch sicherer - kein Betrugsfall in 2017 durchPhishingDurch die Abschaffung der als unsicher eingestuften TAN-VerfahreniTAN und mobileTAN in 2017 und die Fokussierung auf die SecureAppkonnte die Sparda-Bank ihr Online- und MobileBanking noch sicherermachen. Die bereits von Focus-Money als "Online-Bank mit höchsterSicherheit" ausgezeichnete Genossenschaftsbank hat in 2017 keinenBetrugsfall durch Phishing im TAN-Verfahren zu verzeichnen. Über dielandesweite Initiative SpardaSurfSafe wurden inzwischen über 300.000Teilnehmer in Seminaren über die Gefahren des Internets, aber auchdie Möglichkeiten zum Schutz aufgeklärt. Eine eigens dafürentwickelte App informiert permanent über neue Gefahren und gibtpraktische Tips über die sichere Nutzung des Internets.Sparda bietet Strom-, Gas- und Handytarife anSeit Dezember 2017 bietet die Sparda-Bank auch Ökostrom- undGastarife über den Anbieter GenoEnergie GmbH an. Über SpardaFon gibtes attraktive Mobilfunktarife für die Kunden. "Wir hatten im Jahr2017 über 29.580 Baufinanzierungsberatungen. Da ist es dochnaheliegend auch über die Haushaltsversorger zu sprechen.", erklärtHettich. Den Stromanbieter zu wechseln ist heute kein großer Aufwandmehr. Mit wenigen Klicks und Unterschriften ist alles erledigt und eskönnen oft einige hundert Euro gespart werden.Solides BaufinanzierungsgeschäftDie Bilanzsumme der Sparda-Bank Baden-Württemberg liegt 2017 bei13,5 Milliarden Euro. Das Kreditgeschäft der Sparda-BankBaden-Württemberg kann weiter über die Kundeneinlagen finanziertwerden. Mit 1,507 Milliarden Euro neuen Baufinanzierungen bleibt dieSparda-Bank fairster Baufinanzierer in Baden-Württemberg(Focus-Money-Umfrage, 2017). Aufgrund dem geringen Immobilienangebotund der niedrigen Zinslage finden derzeit Überhitzungstendenzen amImmobilienmarkt statt. Dies macht eine sorgfältige Objektauswahl fürKunden noch wichtiger. Die Sparda-Bank Baden-Württemberg hat dennochein zufriedenstellendes Baufinanzierungsgeschäft zu verzeichnen,wenngleich es zu erhöhten Tilgungsraten kommt. "Wir können es nurbefürworten, wenn Menschen die finanziellen Spielräume durch dieanhaltende Niedrigzinsphase nutzen, um schneller ihre Darlehen zurückzu zahlen. Damit werden die Risiken einer Immobilienblaseminimiert.", erklärt der Vorstandsvorsitzende.Der Kauf einer Immobilie ist in allen deutschen Städten undLandkreisen auf lange Sicht günstiger als ein Mietverhältnis. Dasgeht aus der Studie ''Wohnen in Deutschland 2017" hervor, die imAuftrag der Sparda-Bank vom Institut der deutschen Wirtschaft in Kölnund dem Allensbacher Institut für Demoskopie erstellt wurde. InBaden-Württemberg besitzen 54 Prozent der Menschen eine eigeneImmobilie. Damit liegt Baden-Württemberg über dem Bundesdurchschnittvon 46 Prozent.Förderauftrag als Basis für NachhaltigkeitNeben dem Girokonto ohne Kontoführungsgebühren profitieren dieMitglieder der Genossenschaftsbank von einer jährlichen Dividende aufihre Genossenschafts-anteile. Zudem erhalten Sparda-Kunden attraktiveKonditionen bei Einlagen, Baufinanzierungen oder durchKartenbonifizierungen sowie nicht zuletzt Vergünstigungen beiVeranstaltungen und Aktionen in der Region. Die Mitglieder- undKundenförderung bleibe damit ein wichtiger Bestandteil derGeschäftspolitik. In Summe seien den Kunden im Jahr 2017 rund 98 Mio.Euro an Vorteilen generiert worden.Als regional verwurzelte Genossenschaftsbank hat die Sparda-Bankin Baden-Württemberg über Ihren Gewinnsparverein und die Stiftungenin 2017 über 500 Projekte unterstützt. Allein im gerade abgelaufenenProjekt SpardaImpuls wurden über 280 Schulprojekte unterstützt."Geschäftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung sind füruns eine untrennbare Verbindung. Dieser Verantwortung werden wir auchin Zukunft gerecht, denn Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur eineFrage der bilanziellen Erfolge, sondern auch eine Frage dergesellschaftlichen Verantwortung.", sagt Hettich.Ausblick 2018Bei anhaltender Niedrigszinsphase wird auch das Zinsgeschäftschwieriger. Aufgrund der schlanken und effizienten Prozessstrukturender Bank, habe das aber keine negativen Auswirkungen auf die Kundender Sparda-Bank Baden-Württemberg. "Negative Kundenzinsen oder garVerwaltungsgebühren für Geldanlagen waren in 2017 für uns kein Themaund sind es auch in 2018 nicht.", führt Martin Hettich aus.So sei die Sparda-Bank Baden-Württemberg laut Aussage desVorstandsvorsitzenden für die Zukunft gut gewappnet: "Als eine Bank,die dem Kunden die Vorteile einer Direktbank mit persönlicherBeratungsmöglichkeit vor Ort oder per Videochat bietet, sind wir aufdem richtigen Weg.", beendet Martin Hettich den Vorstandsbericht zumJahresauftakt.Über die Sparda-Bank Baden-Württemberg eGDie Sparda-Bank Baden-Württemberg eG ist mit 13,5 Milliarden EuroBilanzsumme die größte Genossenschaftsbank in Baden-Württemberg undbundesweit die zweitgrößte. Sie ist 1999 aus der Fusion derSparda-Banken in Karlsruhe (1896 gegr.) und Stuttgart (1899 gegr.)hervorgegangen. Die Sparda-Banken wurden als Selbsthilfeeinrichtungfür Beamte der Eisenbahn, Post und Dampfschifffahrt gegründet. DerSpar- und Darlehensverein sollte seinen Mitgliedern bescheidenenWohlstand mittels günstigen Konditionen ermöglichen. Diesesgenossenschaftliche Prinzip gehört zu den Grundprinzipien derSparda-Bank und wird konsequent umgesetzt. Die standardisiertenFinanzprodukte sowie das umfassende soziale wie kulturelle Engagementmachen die Sparda-Bank Baden-Württemberg in diesem Umfeld für ihre700.000 Kunden attraktiv. Heute ist sie mit über 522.000 Mitgliederdie mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in Deutschland. DieFörderung des wirtschaftlichen Erfolges der Mitglieder bleibt dasoberste Ziel. Aktuell unterhält die Sparda-Bank 38 Filialen und 51SB-Banken in Baden-Württemberg. Im Jahr 2017 erreichte dieGenossenschaftsbank laut Kundenmonitor Deutschland zum 25. Mal inFolge Platz 1 bei der höchsten Kundenzufriedenheit. Bei einer Umfrageder Wirtschaftswoche und dem Deutschen Kundeninstitut, die imDezember 2017 veröffentlicht wurde, landete die Sparda-BankBaden-Württemberg auf Platz 2 der kundenfreundlichsten Filial-Bank.