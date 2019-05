Wachsende Bedeutung von Unterwegsversorgung und Außerhaus-Verzehr / REWE Group und Lekkerland kombinieren durch Zusammenschluss Kompetenzen in wichtigem Marktsegment

Köln/Frechen (ots) - Die REWE Group und die Lekkerland Gruppewollen durch den Zusammenschluss beider Unternehmen einen neuenstrategischen Geschäftsbereich "Convenience" innerhalb der REWE Groupgründen. Zu diesem Zweck erwirbt die REWE Group die Lekkerland Gruppedurch Übernahme von 100 Prozent der Anteile an der Lekkerland AG &Co. KG. Dies gaben heute der Vorstandsvorsitzende der REWE Group,Lionel Souque, und der CEO der Lekkerland AG & Co. KG, PatrickSteppe, bekannt. Der geplante Zusammenschluss der Unternehmen stehtunter dem Vorbehalt der Freigaben durch die Wettbewerbsbehörden. DieUnterwegsversorgung zählt zu den Bereichen mit den größtenWachstumsperspektiven im Lebensmittelhandel. Die Kompetenz von REWEin den Bereichen Ware und Category Management sowie die logistischeLeistungsfähigkeit und vielfältige Großhandels-Expertise vonLekkerland ergänzen sich ideal. Von der Kombination der Stärken derREWE Group und der Lekkerland Gruppe werden Großhandelskunden undEndverbraucher gleichermaßen profitieren.Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group erklärte dazu:"Die Unterwegsversorgung und der Außerhaus-Verzehr gehören zu denstärksten Trends unserer Branche und werden zukünftig eine nochwichtigere Rolle spielen. Denn nicht nur junge Menschen kaufen undverzehren Mahlzeiten und Snacks immer öfter unterwegs. Deshalb habenwir in den vergangenen Jahren unsere Convenience-Sortimentekontinuierlich erweitert und qualitativ verbessert. Die Kombinationdessen mit der spezialisierten Logistik und der umfassendenGroßhandels- und Convenience-Expertise von Lekkerland ist einüberzeugendes Erfolgsrezept für die Zukunft in einem wichtigenSegment des Lebensmittelmarktes. Das gilt hier in Deutschland ebensowie im europäischen Ausland, wo Lekkerland tätig ist. Wir freuen unssehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen undKollegen, die wir herzlich willkommen heißen."Patrick Steppe, CEO der Lekkerland AG & Co. KG, sagte: "DieAktivitäten und Kompetenzen von REWE und Lekkerland sind im hohenMaße komplementär und eröffnen beiden Partnern neue Perspektiven. Wirals Großhändler und REWE mit seiner Waren- und Einzelhandelskompetenzhaben zusammen über 150 Jahre Erfahrung. Nicht zuletzt aufgrundunserer jeweiligen Unternehmenswerte denken und agieren wir sehrähnlich, wenn auch auf unterschiedlichen Absatzstufen. Unsere Kundenals auch die Endverbraucher werden von attraktivenShopping-Erlebnissen und Dienstleistungen in der Unterwegsversorgungprofitieren."Die REWE Group und Lekkerland haben vereinbart, über vertraglicheDetails des Zusammenschlusses Stillschweigen zu bewahren.ÜBER DIE REWE GROUPDie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehrals 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent. Zu denVertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE,REWE CENTER und BILLA sowie MERKUR, der Discounter PENNY und dieBaumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte (REWE To Go) unddie E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal,Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehören unter demDach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen,Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours,Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro,DER-PART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti, ClubCalimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und derDirektveranstalter clevertours.com.ÜBER DIE LEKKERLAND AG & Co. KGWir sind der Spezialist für den Unterwegskonsum. Lekkerland istder Spezialist für den Unterwegskonsum und bietet in sieben LändernEuropas innovative Dienstleistungen, maßgeschneiderte Logistik undein breites Großhandelssortiment an. Dabei stehen die Bedürfnisseunserer Kunden und der Verbraucher im Mittelpunkt. Die Vision vonLekkerland ist es, "Your most convenient partner" seiner Kunden zuwerden - der beste Partner, den sie haben. Lekkerland betreut rund91.000 Verkaufspunkte in sieben europäischen Ländern und hattopaktuelle Marken und Eigenmarken im Sortiment. Zu den Kunden zählenTankstellenshops, Kioske, Convenience-Stores, Bäckereien,Lebensmitteleinzelhändler und Quick Service Restaurants. Lekkerlandbeschäftigt europaweit rund 4.900 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018betrug der Umsatz 12,4 Milliarden Euro. Lekkerland.comPressekontakte:REWE GroupUnternehmenskommunikationTel.: +49 221 149 1050E-Mail: presse@rewe-group.comLekkerland AG & Co. KGJanine HoffeDirector Corporate CommunicationsTel.: +49 2234 1821 184E-Mail: janine.hoffe@lekkerland.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell