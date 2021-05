Wac: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Zoetis":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Wac, die im Segment "Forschungs- und Beratungsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 30.05.2021, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 0.126 HKD.

Die Aussichten für Wac haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 199,05. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Wac zahlt die Börse 199,05 Euro. Dies sind 538 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Professionelle Dienstleistungen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31,21. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Wac aktuell mit dem Wert 78,57 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Sell". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 64,04. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Sell".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Wac. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Wac daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Wac von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Wac?

Wie wird sich Wac nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Wac Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Wac Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken