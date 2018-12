Wabtec: Daran scheiden sich die Geister

Für die Aktie Wabtec stehen per 19.12.2018 71,05 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Wabtec zählt zum Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Wabtec mit einem Wert von 16,5 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Transportation Equipment" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 47,93 , womit sich ein Abstand von 66 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Wabtec mit einer Rendite von -9,44 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Die "Transportation Equipment"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,25 Prozent. Auch hier liegt Wabtec mit 26,7 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Wabtec-Aktie sind 6 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 101,44 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (71,05 USD) ausgehend um 42,78 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Wabtec von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.