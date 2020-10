Wabash National: Klartext!

An der Börse New York notiert die Aktie Wabash National am 11.10.2020, 03:59 Uhr, mit dem Kurs von 13.76 USD. Die Aktie der Wabash National wird dem Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wabash National liegt bei einem Wert von 17,07. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 48,36) unter dem Durschschnitt (ca. 65 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Wabash National damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Wabash National schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,61 % und somit 0,4 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,21 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Wabash National im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Wabash National. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Wabash National?

Wie wird sich Wabash National nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Wabash National Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Wabash National Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken