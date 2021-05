W&W-Gruppe ist erfolgreich ins Jahr 2021 gestartet

Ludwigsburg - (ots) -- Konzernüberschuss im ersten Quartal auf 104,4 Millionen Euro gesteigert.- Starkes Wachstum in der Baufinanzierung, Dynamik bei Versicherungen.- Ergebnis im oberen Bereich des Zielkorridors von 220 bis 250 Millionen Euro im Gesamtjahr 2021 angestrebt.- Vorstandsvorsitzender Jürgen A. Junker: "Starker Jahresauftakt zeigt Erfolg des Umbaus und der erhöhten Marktpräsenz der W&W-Gruppe."Ludwigsburg - (ots) - Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2021 gestartet. War das Ergebnis im Vorjahreszeitraum noch stark durch die coronabedingten Verwerfungen an den Kapitalmärkten gekennzeichnet, konnte der Konzern im ersten Quartal 2021 einen Anstieg des Konzernüberschusses von 25,0 Millionen Euro auf 104,4 Millionen Euro erreichen. Dieser lag damit auch deutlich über dem Wert im ersten Quartal des Vor-Corona-Jahres 2019 (78,5 Millionen Euro). Wichtige Einflussfaktoren waren das weiter gute Neugeschäft, insbesondere in der Baufinanzierung, ein erfreulicher Schadenverlauf sowie die positive Entwicklung des Finanzergebnisses. Im Zuge dessen ist die W&W-Gruppe jetzt zuversichtlich, im Gesamtjahr 2021 einen Konzernüberschuss im oberen Bereich des strategischen Zielkorridors von 220 bis 250 Millionen Euro erreichen zu können.Jürgen A. Junker, Vorstandsvorsitzender der W&W AG: "Der starke Jahresauftakt zeigt, dass unsere Gruppe dank ihres umfassenden Umbaus die Marktpräsenz deutlich erhöhen konnte, schlagkräftiger geworden ist und an innerer Stärke gewonnen hat. Auch in dem anhaltend schwierigen Marktumfeld gelingt es uns, neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen und unsere Produktpalette erfolgreich zu erweitern. Zudem behalten wir die Kosten im Griff und treiben den Wandel des Konzerns in eine digitale Zukunft voran. Dabei wachsen wir in wichtigen Bereichen stärker als der Markt. Nach dem erfreulichen ersten Quartal sind wir - bei aller gebotenen Vorsicht - für den weiteren Jahresverlauf sehr zuversichtlich."Geschäftsfeld WohnenDie W&W-Gruppe konnte das Baufinanzierungsgeschäft (inklusive der Vermittlungen an Partnerbanken) im ersten Quartal 2021 auf 1,79 Milliarden Euro steigern, das sind 23,1 Prozent mehr als im Vorjahresquartal (1,45 Milliarden Euro). Bei der Wüstenrot Bausparkasse schnitt das Brutto-Neugeschäft mit 2,97 Milliarden besser als der Markt ab und lag fast auf Vorjahresniveau (-1,5 Prozent). Das Netto-Neugeschäft (eingelöstes Neugeschäft) lag mit 2,38 Milliarden Euro pandemiebedingt unter dem Vorjahreswert (2,65 Milliarden Euro).Geschäftsfeld VersichernIn der Personenversicherung stiegen die Bruttobeiträge um 3,7 Prozent auf 653,1 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 629,7 Millionen Euro). Die Schaden- und Unfallversicherung erreichte ein Wachstum der Bruttobeiträge um 5,3 Prozent auf 1,04 Milliarden Euro nach 989,2 Millionen Euro im gleichen Vorjahreszeitraum. Sowohl im Kraftfahrtgeschäft als auch in den Sparten Firmenkunden und Privatkunden nahmen die Schadenaufwendungen infolge des Corona-Lockdowns, aber auch eines intelligenten Schadenmanagements, ab. Die Kosten-Aufwands-Relation (Combined Ratio) in der Schaden-/ Unfallversicherung verbesserte sich im Quartalsvergleich von 87,4 Prozent auf 76,6 Prozent.Geschäftsfeld brandpoolDie Digitalmarke "Adam Riese" setzte im ersten Quartal ihren eindrucksvollen Wachstumskurs fort und steigerte per Ende März die Kundenzahl auf rund 200.000 nach 164.000 Ende vergangenen Jahres. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um gewonnene Neukunden. Auch der "FinanzGuide", der persönliche digitale Finanzassistent für W&W-Kunden, verzeichnete in den ersten drei Monaten 2021 einen starken Zulauf mit mehr als 20.000 Neuregistrierungen.Ausblick auf das Gesamtjahr 2021Nach dem erfreulichen Verlauf des ersten Quartals ist der Vorstand zuversichtlich, im Gesamtjahr 2021 einen Konzernüberschuss im oberen Bereich des nachhaltig angestrebten, strategischen Zielkorridors von 220 bis 250 Millionen Euro zu erreichen. Eine konkretere Prognose ist aufgrund der unverändert bestehenden erheblichen Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Coronavirus-Pandemie derzeit nicht möglich.-------Die W&W-Gruppe1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die W&W-Gruppe heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. Sie verbindet die Geschäftsfelder Wohnen, Versichern und brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt die W&W-Gruppe auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Für den börsennotierten Konzern mit Sitz in Stuttgart arbeiten derzeit rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst.