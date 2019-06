W&W-Gruppe erweitert Vorstand

Ludwigsburg (ots) - Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W)erweitert ihren Vorstand. Zum 1. Juli 2019 wird Jürgen Steffan (57)die Verantwortung für das neugeschaffene Ressort Controlling,Compliance und Konzernrisikomanagement übernehmen. Die Erweiterungdes bisher dreiköpfigen auf den dann aus vier Mitgliedern bestehendenVorstand erfolgt unter anderem vor dem Hintergrund der deutlichenAusweitung des Geschäfts in den zurückliegenden Jahren. Gleichzeitigunterstreicht die W&W-Gruppe damit auch die Bedeutung, die sie derveränderten Regulatorik und Compliance zumisst.Jürgen Steffan war seit 2006 Finanzvorstand der WüstenrotBausparkasse und seit 2013 auch Generalbevollmächtigter der W&W AG.Der gelernte Bankkaufmann und Bankfachwirt war vor 2006 in leitenderFunktion unter anderem bei der BHF-Bank und der BausparkasseSchwäbisch Hall tätig.Der Vorstand der W&W AG besteht demnach künftig aus: Jürgen A.Junker (CEO), Dr. Michael Gutjahr (Rechnungswesen undKapitalanlagen), Jens Wieland (IT und Operations) sowie JürgenSteffan.Im Wüstenrot-Vorstand folgt Matthias Bogk (41) auf Jürgen Steffan.Der Diplom-Betriebswirt kam 2001 zur W&W-Gruppe und leitete dasControlling der Bausparkasse seit 2013.Hans Dietmar Sauer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der W&W AG:"Wir gewinnen mit Herrn Steffan einen erfahrenen und anerkanntenExperten für Controlling, Compliance und Risikomanagement. Wirunterstreichen mit der Schaffung des neuen Ressorts, dass wirüberzeugt sind von der nachhaltigen Fortsetzung des erfreulichenWachstums der letzten beiden Jahre und betonen zugleich, wie wichtiguns diese Themenfelder sind."Jürgen A. Junker, Vorstandsvorsitzender der W&W AG: "DieW&W-Gruppe ist auf einem eindeutig positiven und erfolgreichen Kurs.Ich freue mich, dass der Aufsichtsrat unserem Vorschlag gefolgt istund dieses neue Ressort geschaffen wurde. Es spricht für die Qualitätunseres Führungsteams, dass wir neue Vorstandsfunktionen mit sehrfähigen Führungskräften aus dem eigenen Unternehmen besetzenkonnten."Pressekontakt:Wüstenrot & Württembergische AGDr. Immo DehnertLeiter Kommunikation // PressesprecherTel.: +49 7141 16 75-1470mobil: 0172 7000857Mail: immo.dehnert@ww-ag.comWüstenrotstraße 171630 LudwigsburgOriginal-Content von: Wüstenrot & Württembergische AG, übermittelt durch news aktuell