W. P. Carey zahlt mir jetzt ca. 100 Euro Dividende aus: Das mache ich direkt mit dem Geld!

W. P. Carey (WKN: A1J5SB) zahlt mir in diesen Tagen 100 Euro Dividende aus. Das ist vielleicht keine überraschende Erkenntnis für dich. Erst vor einiger Zeit habe ich schließlich geschrieben, dass es sich dabei um eine Aktie handelt, die mir brutto und netto eine Ausschüttung in dieser Höhe beschert.

Heute soll es um einen anderen Fokus gehen: Nämlich um den, was ich mit diesen Mitteln mache. Der aufmerksame Fool hat vielleicht eine Idee. Unlängst kam mir bei W. P. Carey schließlich auch eine andere Idee, die ich mit der Zahlung der 100 Euro Dividende gerne verknüpfe.

W. P. Carey: 100 Euro Dividende? Direkt wieder investieren!

Das Geld, das mir W. P. Carey als Dividende beschert, nehme ich und stecke es direkt wieder in die Dividendenaktie. Die 100 Euro Dividende investiere ich jedoch nicht via Sparplan oder einfach so (das wäre gebührentechnisch ein wenig unsinnig). Nein, sondern ich verwende auch weitere Mittel einer Investitionsentscheidung, die ich gerade gefällt habe.

Ich möchte mich nämlich vom Orion Office REIT trennen. Einem Real Estate Investment Trust, den ich als Bonus für das Halten meiner Aktien von Realty Income habe. Da das Management jedoch noch keine Ausschüttungspläne veröffentlicht hat und mir sowohl die Diversifikation zu wenig und der Büro-Fokus zu uninteressant sind, verkaufe ich diese Aktien. Auch dieses Geld habe ich geplant, in W. P. Carey zu investieren.

Insgesamt erhalte ich mit der Ausschüttung von 100 Euro und dem Verkaufserlös des Orion Office REIT genügend Spielraum, um eine weitere, zugegebenermaßen kleinere Tranche von W. P. Carey zu kaufen. Vielleicht erweitere ich es noch um weitere Mittel, damit sich die investierten Gebühren noch mehr lohnen.

Stabile Säule für passives Einkommen

W. P. Carey ist mit jetzt 100 Euro Quartalsdividende bereits eine stabile Säule für passives Einkommen in meinem Depot. Gerne erweitere ich diese Basis jedoch sukzessive und konsequent. Vor allem weil die Qualität mit einem diversifizierten Depot und einer Historie von über 20 Jahren mit einem beständigen Dividendenwachstum stimmen. Selbst wenn das Ausschüttungswachstum derzeit bei unter 1 % liegt: Es ist besser als nix und es winkt eine konstante Zahlung mit über 5 % Dividendenrendite.

Warum nicht in solche Aktien konzentrierter investieren? Besser als nix ist das richtige Stichwort und die Qualität stimmt. 100 Euro Dividende sind außerdem ein netter Meilenstein. Aber mehr ist langfristig sicher möglich und es qualitativ auch durchaus wert.

