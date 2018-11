W P Carey: Kam das wirklich unerwartet?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie W P Carey. Die Aktie schloss den Handel am 16.11.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 68,6 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir W P Carey auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 23,1 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Real Estate) von 96,27. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält W P Carey auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 6,33 % ist W P Carey im Vergleich zum Branchendurchschnitt Real Estate (4,16 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,18 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die W P Carey-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu W P Carey vor. Zusammengefasst erhält W P Carey von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.