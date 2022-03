W. P. Carey mit 5,45 % Dividendenrendite: 2,7 Mrd. US-Dollar für mehr Wachstum!

W. P. Carey (WKN: A1J5SB) besitzt eine interessante Dividende. Gemessen an der aktuellen Jahresdividende in Höhe von 4,22 US-Dollar winken bei dem aktuellen Aktienkurs von 77,31 US-Dollar 5,45 % Dividendenrendite. Mehr steht garantiert in den Startlöchern. Schließlich erhöht das Management in jedem Vierteljahr die Ausschüttungssumme je Aktie, wenn auch moderat.

Mit den starken Zahlen für das vierte Quartal und der neuen Prognose sind Weichen für weiteres Dividendenwachstum gestellt. Aber W. P. Carey hat die neue Woche mit einem spannenden Deal feiern können. Ohne Zweifel ist das eine Basis, damit Ausschüttungswachstum oder ein stärkeres Dividendenwachstum mittel- bis langfristig möglich erscheint.

W. P. Carey: 2,7 Mrd. US-Dollar für operatives Wachstum!

Das Management von W. P. Carey hat nun verkündet, dass man insgesamt 2,7 Mrd. US-Dollar in die Hand nimmt, um Corporate Property Associates 18 – Global Incorporated zu kaufen. Oder kurz: CPA:18. Dabei handelt es sich um ein weiteres Immobilienunternehmen. Wobei es, genauer gesagt, zu einer Fusion zwischen den beiden Partnern kommt. Die bisherigen Anteilseigner des bekannteren REITs besitzen in Zukunft 93 % des Gemeinschaftsunternehmens, die Anteilseigner von CPA:18 rund 7 %.

W. P. Carey gibt dafür unter anderem neue Aktien aus. Für jede Aktie von CPA:18 erhalten die Investoren 0,0978 neue Anteilsscheine an dem REIT. Zusätzlich dazu gibt es eine Cash-Zahlung in Höhe von 3 US-Dollar je Aktie. Aber das dürfte die Investoren des Fast-Dividendenaristokraten kaum kümmern.

Entscheidender ist, was das Management damit bezweckt. W. P. Carey spricht davon, dass dieser Deal direkte Auswirkungen auf die Funds from Operations im Real-Estate-Bereich haben werde. Zudem erhalte man Zugang zu einem starken Portfolio im Self-Storage-Bereich. Zudem könne man Kosten reduzieren und es gebe keine Barrieren bei der Integration in das bestehende Portfolio. Ohne Zweifel eine solide Perspektive. Oder eine, die auf Wachstum abzielt.

Ein entscheidender Fokus

Wachstum ist für W. P. Carey eine wichtige Qualität. Die Dividende möchte qualitativ unterfüttert werden. Das heißt, es sollte operativ stärkere Wachstumsraten geben, die wiederum die Ausschüttungssumme je Aktie erhöhen kann. Eine Mission, die mit diesem Deal beschleunigt werden kann.

2,7 Mrd. US-Dollar sind eine Menge Geld, die das Management in die Hand nimmt. Zudem dürfte es leichte Verwässerungen geben. Solange der Effekt beziehungsweise die Kosteneinsparungen und das Wachstumspotenzial größer sind als die Verwässerungen, sollten wir das positiv werten. Das gilt es in den zukünftigen Quartalszahlenwerken und nach dem Merger zu überprüfen.

