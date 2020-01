WWF-Palmöl-Check: EDEKA-Verbund auch international ganz oben

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Hamburg/London (ots) -- International: WWF bewertet Einkaufspolitik für Palmöl- EDEKA-Verbund: Spitzenplatz in der Kategorie Supermärkte- 100 Prozent: EDEKA-Eigenmarken auf nachhaltigere QuellenumgestelltDer aktuelle Palmöl-Check der Naturschutzorganisation WWF International (WorldWide Fund For Nature) bestätigt die EDEKA-Einkaufspolitik für Palmöl: In derKategorie der Supermärkte erreichte der EDEKA-Verbund (EDEKA und NettoMarken-Discount) auch im internationalen Vergleich den Spitzenplatz und belegtPlatz 2 aller befragten Unternehmen aus Industrie und Handel. "EDEKA und Nettosetzen sich bereits seit 2012 dafür ein, dass Palmöl nicht nur wirtschaftlich,sondern auch ökologisch und sozialverträglich erzeugt wird", so Rolf Lange,Leiter Unternehmenskommunikation EDEKA-Zentrale in Hamburg. "Als Vorreiter habenwir damit die Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit im deutschen Markt wesentlichvorangetrieben und sind auch international ganz vorne."WWF UK mit Sitz in London hat im Palmöl-Check insgesamt 173 Akteure (unteranderem Einzelhändler, Lebensmittelhersteller und Futtermittelproduzenten ausaller Welt) aus der Wertschöpfungskette von Palmöl und ihr Engagement beiEinkauf und Nutzung zertifizierten Palmöls bewertet. Seit 2009 führt der WWF denPalmöl-Check alle zwei Jahre durch. Bewertungsfaktoren sind unter anderemtransparente Angaben zu Palmöl-Mengen und den Anteilen zertifizierter Ware,Anforderungen, etwa zur Entwaldungsfreiheit, sowie das Engagement für dieWeiterentwicklung der Zertifizierungsstandards.Palmöl ist einer der Rohstoffe, die große Bedeutung für die Sortimente undweitreichende Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der EDEKA-Verbund gehört seit2012 im Hinblick auf die nachhaltige Beschaffung von Palmöl zu den Vorreiterndes deutschen Einzelhandels. EDEKA und Netto haben Palmöl in ihren jeweiligenEigenmarkenprodukten mit Palmölbestandteilen bereits komplett auf nachhaltigereQuellen umgestellt und optimieren das Zertifizierungsniveau weiter. DieZertifizierung des reinen Palmöls erfolgt zu 100% nach RSPO Segregated, dasheißt im Produkt befindet sich ausschließlich RSPO-zertifiziertes Palmöl. DerEDEKA-Verbund fordert darüber hinaus im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Forumnachhaltiges Palmöl (FONAP) Verbesserungen in den Standards ein und unterstütztderen Weiterentwicklung. Hierzu gehören unter anderem Vorgaben zumLandnutzungswandel und zur Treibhausgasreduktion.Mehr Informationen zum Thema Palmöl online sowie im aktuellenFortschrittsbericht: http://ots.de/BnYA2XEDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbundsbasiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihenrund 3.700 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen aufEinzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität undGenuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus vonVertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination derEDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert dasnationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir ♥Lebensmittel". Von hier erfolgen die Impulse zur Realisierungverbundübergreifender Ziele wie beispielsweise dem Schaffen durchgängigerIT-Strukturen oder zur Entwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit dem Tochterunternehmen NettoMarken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente imDiscountgeschäft und rundet so das breite Leistungsspektrum desUnternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2018 mit rund 11.300 Märkten und 376.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 53,6 Mrd. Euro. Mit rund18.000 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.verbund.edeka.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51907/4494626OTS: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell